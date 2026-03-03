북미 사업 의사결정 고도화·실행력 강화…책임경영 재확인 ‘Made in USA’ 생산축으로 글로벌 OGM 운영체계 고도화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코스메카코리아가 미국 자회사 잉글우드랩에 대한 공개매수를 추진하며 북미 사업 강화에 나섰다.

글로벌 화장품 OGM(글로벌 규격 생산) 전문 기업 코스메카코리아는 3일 잉글우드랩 보통주를 대상으로 공개매수를 실시한다고 밝혔다. 이번 공개매수는 자체 자금을 활용해 진행되며, 재무 건전성을 유지하는 범위 내에서 추진된다는 설명이다.

잉글우드랩은 미국 내 생산시설과 연구개발 역량을 기반으로 현지 브랜드와 글로벌 인디 브랜드를 고객사로 확보한 화장품 ODM 기업이다. 한국 화장품 ODM 기업 가운데 북미 현지 생산·개발 체계를 구축해 실질적인 성과를 낸 사례로 평가된다.

코스메카코리아는 현재 잉글우드랩 지분 50%를 보유하고 있다. 이번 공개매수를 통해 지분율을 최대 66.7%까지 확대해 경영 안정성을 높일 계획이다. 지분 확대를 통해 의사결정 체계를 고도화하고 북미 사업의 실행력을 강화한다는 방침이다.

공개매수 대상은 잉글우드랩 보통주 331만1310주이며, 매수 기간은 2026년 3월 3일부터 3월 23일까지 21일간이다. 공개매수 가격은 주당 13000원으로 제시됐다.

코스메카코리아는 ‘Made in USA’ 생산 역량을 축으로 글로벌 운영체계를 재정비할 계획이다. 한국과 미국 간 기술 협업 및 제품 개발 프로세스를 통합하고, 양국 법인 간 ERP 시스템을 일원화해 운영 효율을 높인다. 이를 통해 원가 구조를 개선하고 생산·영업 네트워크 연계를 강화할 예정이다.

최근 글로벌 화장품 시장은 기능성 스킨케어와 클린뷰티, 인디 브랜드 중심으로 재편되면서 현지 대응 속도와 제품 기획 역량의 중요성이 커지고 있다. 코스메카코리아는 잉글우드랩과의 협업을 강화해 북미 시장 대응력을 높이고 수익 기반을 확대한다는 전략이다.

코스메카코리아 관계자는 “이번 공개매수는 북미 사업의 운영 효율을 높이고 성과 창출 구조를 안정화하기 위한 조치”라며 “중장기 연결 매출 1조원 달성을 위한 실행 단계로, 한국과 미국을 잇는 양대 생산 거점을 기반으로 글로벌 화장품 ODM 시장 경쟁력을 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.

코스메카코리아는 앞서 2025년 2월 공개매수를 통해 잉글우드랩 지분율을 39%에서 50%로 확대한 바 있다.