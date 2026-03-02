‘해녀의 부엌 싱가포르점’을 방문 한국관광 현장 간담회 참석

[헤럴드경제=서영상(싱가포르) 기자] 이재명 대통령과 함께 싱가포르를 국빈 방문 중인 김혜경 여사는 2일(현지시간) 오후 ‘해녀의 부엌 싱가포르점’을 방문하고, 한국관광 현장 간담회에 참석했다.

해녀의 부엌은 제주의 해녀문화와 식문화를 공연과 음식으로 풀어낸 복합 다이닝 공간으로 지난해 12월 싱가포르에 진출했다.

김 여사는 현무암과 감물 원단, 소쿠리, 해녀복 등이 전시된 복도에 들어서며 “싱가포르에서 제주의 돌을 보게 되다니 감회가 새롭다”고 말했다.

김하원 해녀키친그룹 대표는 “싱가포르에 진출한 지 두 달 반 정도 되었는데, 한국의 남쪽 바다에 자리한 섬 제주에 대한 현지의 높은 관심과 애정을 실감하고 있다”고 했다.

이어 김 여사는 참석자들과 ㄷ자형 테이블에 둘러앉아 제주의 사계를 주제로 해녀문화와 식문화를 소개하는 다이닝 공연을 체험했다.

공연은 제주의 봄, 여름, 가을, 겨울을 배경으로 제주 감귤, 해조류 물회 샐러드, 제주 돼지고기, 제주 전통 발효음료인 쉰다리 등이 차례로 제공되는 형식으로 진행됐다. 김혜경 여사와 참석자들은 영상과 배우들의 연기를 감상하며 제주의 이야기가 담긴 음식을 함께 즐겼다.

이후 진행된 한국관광 현장 간담회 ‘로컬이 곧 글로벌: 새로운 한국관광의 시작!’에서는 싱가포르 인플루언서와 관광업계 관계자, 한국 지방정부 홍보담당자 등이 참석해 방한 지역관광 활성화 방안에 대해 의견을 나눴다.

김 여사는 “우리의 소중한 제주 문화가 싱가포르에 스며들고 있는 모습을 보니 가슴이 뭉클하다”며 “제주의 해녀 이야기가 싱가포르에서 울림을 주는 이유는 자연과 공존하는 삶, 공동체의 지속 가능성 같은 공통의 문제에 대한 공감대를 형성했기 때문일 것”이라고 말했다.

이어 “해녀의 부엌 사례처럼 지역의 고유한 문화가 콘텐츠로 발전하고 관광자원으로 활용되며, 그 과정에서 지역경제가 성장하고 관광객들에게 깊이 있는 경험을 선사하는 선순환 구조가 더욱 확대되어야 한다”고 강조했다.

싱가포르 인플루언서 조안나 림은 “그동안 K-뷰티에 관심이 많아 쇼핑을 위해 서울을 주로 방문했는데, 지난해 처음 제주를 찾고 큰 매력을 느꼈다”며 “한국관광이 기존의 도심 중심에서 자연, 음식, 축제 등 지역으로 확장되고 있다”고 평가했다.

마지막으로 김 여사는 “여행은 현지 문화를 어떻게 접하고 이해하는지에서 출발해 상품 구매와 이동, 체류, 체험까지 전 과정이 유기적으로 이어질 때 비로소 완성된다”며 “오늘 제시된 다양한 의견을 바탕으로 외국인 관광객들이 불편함 없이 한국을 즐길 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.