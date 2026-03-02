3월부터 5월까지 ‘봄철 재난·안전 위험요소 집중신고기간’ 운영 사고 예방에 기여한 우수 신고는 포상금 최대 100만원 지급

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 올해 3월부터 5월까지 ‘봄철 재난안전 위험요소 집중신고기간’을 운영한다고 2일 밝혔다.

지난해 봄철 집중신고기간에는 해빙기 위험(도로파임 등 3만1000여 건)과 어린이 안전 관련 신고(놀이시설 파손 등 1만1000여 건)가 다수 접수됐고, 접수된 신고는 관계기관에서 신속히 처리해 국민 불편을 최소화했다.

이번 봄철 집중신고 대상은 ▷산불(불법 취사·소각, 담배꽁초 투기, 전기 시설 위험 등) ▷해빙기(시설물(옹벽·축대·교량 등) 파손, 도로파임, 산사태·낙석 위험 등) ▷어린이 안전(어린이 보호구역 시설 파손, 놀이시설 파손 등) ▷축제·행사로(인파 밀집 우려, 축제장 시설 파손, 안전관리 미흡 등) 총 4개 유형이다.

누구나 주변에서 위험 요소를 발견하면 안전신문고 내 ‘봄철 집중신고’ 바로가기 메뉴를 통해 신고할 수 있으며, 조치 결과는 문자 등으로 안내된다.

사고 예방에 기여한 우수 신고는 심사를 거쳐 최대 100만원의 포상금(온누리 상품권)이 지급된다.

하종목 행안부 예방정책국장은 “봄철은 등산이나 축제 등 야외 활동이 본격적으로 늘어나는 시기인 만큼, 안전사고 예방에 각별한 주의가 필요하다”며 “내 주변 안전을 지키기 위해, 사소한 위험 요소라도 발견하면 즉시 안전신문고로 신고해 주시길 바란다”고 말했다.