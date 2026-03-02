이란 보복 계속돼…키프로스 내 英 공군기지, 드론 공격받아

[헤럴드경제=민상식 기자] 미국과 이스라엘 공격 이후 이란이 반격에 나선 가운데 2일(현지시간) 쿠웨이트 주재 미국 대사관 인근에서 연기가 피어오르는 것이 목격됐다.

이날 로이터 통신은 목격자를 인용해 대사관 주변 지역에 소방차와 구급차들이 출동했다고 전했다.

주쿠웨이트 미국 대사관은 “쿠웨이트 전역에 미사일 및 무인기 공격 위협이 지속되고 있다”며 시민들에게 대사관으로 오지 말고 즉시 대피처를 찾아 몸을 피하라고 촉구했다.

한편 지중해 동부의 섬나라인 키프로스에 위치한 영국 공군 아크로티리 기지는 밤사이 이란이 제조하는 자폭드론 ‘샤헤드’의 공격을 받은 것으로 전해졌다.

니코스 크리스토둘리데스 키프로스 대통령은 이날 성명을 통해 “무인 ‘샤헤드’ 드론 한 대가 기지를 타격해 경미한 물적 피해가 발생했다”며 “분명히 밝혀두지만, 우리 나라는 어떤 방식으로든 군사 작전에 참여하지 않을 것”이라고 강조했다.

앞서 로이터는 아크로티리 기지를 겨냥해 두 대의 드론이 날아왔으며, 그중 한 대는 요격됐다고 보도한 바 있다.

키프로스 아크로티리 기지는 영국이 중동 내 군사 작전을 수행할 때 핵심 거점으로 활용해온 곳이다.

이번 공격은 영국이 미국·이스라엘 편에 서서 이번 사태에 개입하는 것을 막기 위해 이란이 경고 차원에서 감행한 것으로 추정된다.