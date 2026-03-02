[헤럴드경제=민상식 기자] 먹방 유튜버 쯔양이 ‘표준 이하’ 체중과 근육량을 보이며 건강 관리의 필요성을 강조했다.

지난 1일 ‘쯔양밖정원’ 채널에는 “하루 3만 칼로리 먹는 대식가의 몸무게와 체력은 어떨까? x등급 나왔습니다”라는 제목의 영상이 게재됐다.

쯔양은 영상에서 30살을 맞이하며 체력 측정을 하기 위해 센터를 방문했다. 1·2·3등급으로 나눠진다는 정보에 쯔양은 “5등급 나오겠지”라며 자신 없다는 반응이었다.

이어 그는 “제가 한 46~48㎏ 유지하다가 운동하고 58㎏까지 달성했다”고 했다.

“운동을 중단한 뒤에는 급격히 살이 빠져 지금은 약 14㎏이 줄었다”며 “예전과는 체력이 확실히 다르다”고 덧붙였다.

인바디 결과 키는 161.7㎝, 체중은 45.8㎏으로 측정됐다. 골격근량은 18%, 체지방률은 26.5%로 체중과 근육량 모두 표준 이하로 나타났다.

이후 진행된 체력 검사에서는 종합 3등급을 받았다. 항목별로는 유연성과 심폐지구력이 1등급, 근지구력은 2등급이었으나 근력에서 3등급을 받아 최종 등급이 결정됐다.

현장 담당자는 “근육량이 너무 적다”며 “이 정도면 사실 청소년기 고등학생 수준이다”고 평가했다.

담당자는 특히 “근력 향상을 위한 웨이트 트레이닝이 필요하다”고 덧붙였다.