[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 ‘독도 홍보대사’로 활동중인 가수 김창열이 일본에서 입국을 거부 당한데 이어 박석운 한국진보연대 공동대표가 일본 공항에서 입국을 거부당했다.

1일 연합뉴스에 따르면 박 대표는 지난달 27일 오후 10시께 일본 하네다 공항에 도착했으나 입국을 허가받지 못했다. 그는 약 18시간 만인 28일 오후 3시 45분쯤 한국행 비행기를 타고 귀국했다.

박 대표는 “3·1운동 107주년 기념 강연을 위해 일본에 입국하려 했으나, 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 위반으로 재판받은 전력이 있다는 이유로 입국을 거부당했다”고 말했다. 이어 입국 거부에 대한 이의 신청을 할 경우 구금돼 있어야 한다는 공항 측의 설명을 들었다고 한다.

박 대표는 “다카이치 정권이 들어서기 전인 작년 2월 전까지는 일본을 자유롭게 오갔다”며 “(일본이) 최근 한일 역사 이슈와 관련된 인물들에게 집중적으로 보복을 하고 있다”고 비판했다.

박 대표는 미선·효순이 사건, 한미 자유무역협정, 세월호·이태원 참사, 후쿠시마 오염수 방류, 박근혜·윤석열 전 대통령 탄핵 등 주요 집회·시위를 이끌어 온 국내 대표적인 진보 운동가다. 국무총리 소속 사회대개혁위원회 위원장이자 한일역사정의평화행동 공동대표도 맡고 있다.

일본에 비판적이거나 과거사 문제에 앞장선 국내 인사들이 일본 입국 문턱을 넘지 못한 사례는 종종 발생해왔다.

사단법인 독도사랑운동본부 홍보대사로 활동 중인 그룹 DJ DOC 멤버 김창열도 지난 19일 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사를 앞두고 현지 분위기 파악차 일본을 찾았다가 입국을 거부당했다.

독도사랑운동본부 측은 “독도역사 왜곡 현장을 둘러보기 위해 시마네현을 방문했으나 독도 보복성 입국 거부를 당했다”며 “입국거부에 따른 숙박비 사설 경비원 2명의 인건비 등 220만원 상당의 비용도 오로지 제가 부담해야 했다”고 토로했다.

2024년에는 박경석 전국장애인차별철폐연대(전장연) 대표가 일본 공항에서 입국 금지 통보를 받고 발길을 돌리기도 했다.