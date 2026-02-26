순자산총액 40조 돌파 한 달 만 올 들어 17조원 유입 26일 장중 시총 2000억원 돌파

[헤럴드경제=문이림 기자] 국내 대표 민간 지수회사 에프앤가이드는 자사 지수를 기초로 운용되는 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 50조원을 돌파했다고 26일 밝혔다.

지난달 말 40조원을 넘어선 이후 불과 한 달 만이다. 올 들어서는 17조원 넘게 불어났다.

에프앤가이드 지수 기반 상품은 반도체·인공지능(AI) 업종 강세와 배당주 투자 수요 확대가 맞물리며 자금 유입이 가속화된 것으로 풀이된다.

반도체 대표 상품인 ‘TIGER 반도체TOP10’은 순자산 6조3283억원으로 가장 큰 규모다. 올 들어서만 순자산 3조 4977억원이 증가했다.

배당 대표상품 ‘PLUS 고배당주’은 이달에만 순자산 6914억원 유입되는 등 꾸준한 상승세를 이어가고 있다.

‘TIGER 현대차그룹플러스’는 피지컬 AI 및 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환 가속화 기대감에 힘입어 연초 대비 순자산이 456% 급증했다.

현재 에프앤가이드 지수 기반 ETF 중 순자산 1조원을 초과한 상품은 13개로 집계됐다.

ETF 자금 유입은 에프앤가이드 기업가치에도 반영되고 있다. 지난해 12월 말 988억원 수준이었던 에프앤가이드의 시가총액은 이날 장중 2000억원을 돌파했다.

에프앤가이드 관계자는 “AI·반도체, 배당 전략 등 시장의 핵심 투자 테마를 정교하게 지수화한 것이 자금 증가로 이어지고 있다”며 “데이터 기반 지수 설계를 통해 ETF 시장의 인덱스 인프라 역할을 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.