국민성장펀드·지방우대금융 간담회 권대영 “국민성장펀드는 실행형 금융” 투자 전 과정 점검해 집행속도 높일 것 지방정부에 인허가, 부지 등 도움 요청 대구·경북 지역 방산·로봇기업 방문

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회가 국민성장펀드 운영에 있어 자본 회수율 중심의 평가 구조에서 벗어나 산업 생태계 기여도 등 사회경제적 가치를 중점적으로 따져 지원하기로 했다. 첨단산업 생태계를 이루는 지역 중소·중견기업에 대한 적극적인 투자를 뒷받침하려는 조치다.

국민성장펀드 총 150조원 중 40%인 60조원 이상을 지방 첨단산업에 투입하겠다는 방침을 세운 가운데 지방에만 100% 투입하는 지방전용펀드도 조성한다. 저리 대출 시 지방기업에 대해선 금리 추가 할인 등의 우대금융을 제공한다.

금융위는 26일 경북 구미 컨벤션센터에서 열린 국민성장펀드·지방우대금융 지역간담회를 열고 이러한 국민성장펀드 설계·운영 방안을 소개했다.

권대영 금융위 부위원장은 이날부터 이틀간 대구·경북, 울산·경남 지역을 방문해 한국산업은행·중소기업은행·신용보증기금 등 정책금융기관 부기관장, 수도권 투자운용사(벤처캐피털, 프라이빗에쿼티)와 함께 지역기업과 소통한다.

권 부위원장은 이날 간담회 현장에서 “국민성장펀드는 우리 경제가 재도약하는 데 중추적인 역할을 수행할 것”이라며 “이 과정에서 과거 주력산업 중심의 생태계를 보유한 지방에 대한 투자를 통해 첨단산업 생태계로 전환하는 것이 중요하다”고 말했다.

특히 대구·경북 지역에 대해 “방산·로봇을 비롯한 첨단제조업, 수소·에너지 등에 경쟁력을 보이고 첨단전략산업으로 육성하고 있다”면서 “5년간 60조원 이상이 지방산업에 투입되는 국민성장펀드를 활용해 사업비용 부담을 낮추고 잠재력 있는 기술을 상업화하는 데 도움이 되길 바란다”고 강조했다.

국민성장펀드와 별개로 산은, 기은, 신보, 기술보증기금 등 4개 정책금융기관도 올해 106조원 이상을 지방에 지원할 예정이다.

권 부위원장은 “국민성장펀드는 승인 이후 인허가·규제 협의 등 후속 조치까지 관리하고 책임지는 토털 설루션이자 실행형 금융”이라며 “투자 승인에서 실제 자금 집행과 착공 단계까지 전 주기를 점검·관리해 투자집행 속도를 높여 가겠다”고 약속했다. 그러면서 지방 정부를 향해 인허가, 부지, 기반시설 확보 등에 대한 적극적인 도움을 요청했다.

금융위는 이 자리에서 국민성장펀드를 기존 정책성 펀드와 차별화되도록 설계·운영한다는 점을 강조했다. 자본 회수율, 즉 얼마나 많은 수익을 올렸는지와 같이 수익성 등으로만 평가하지 않고 무엇을 가능하게 했는지, 사회경제적으로 첨단산업 생태계에서 얼마나 가치 있는 변화를 일으켰는지 등을 평가해 새로운 아이디어의 사업화와 장기투자에 적극 나설 수 있도록 지원하겠다고 단언했다.

아울러 금융위는 국민성장펀드의 지방전용펀드(5년간 1조원), 지방우대 지원 등 지역기업의 성장과 첨단산업 육성을 위해 지원을 아끼지 않겠다고 덧붙였다.

이날 간담회에선 장채연 포항공대 석사과정 학생이 경북지역 첨단산업의 발전 방향성과 필요한 제도를 발표했고 대구에 본사를 둔 신보가 지역 중소기업에 대한 우대보증 프로그램을 소개했다.

권 부위원장은 이날 경북 구미에 있는 한화시스템과 대구에 있는 HD현대로보틱스를 연달아 방문해 방위산업 분야와 제조업의 AX(인공지능 전환)에 대한 산업 이해를 높였다.

특히 HD현대로보틱스에서 열린 AX 기업 간담회에서 기업들은 중국발 로봇시장 경쟁이 심화되는 상황에 대해 우려하며 “대규모 설비투자와 차세대 로봇 기술 개발이 동시에 필요하다”고 언급했다. 정책금융이 중장기 투자 안정성을 높여줘야 한다는 주문이다.

이에 권 부위원장은 “로봇산업은 제조업 혁신과 직결되는 핵심 산업으로 선제적 설비투자와 연구개발이 경쟁력을 좌우한다”며 “투자집행 속도를 높여 우리 기업들이 글로벌 시장에서 기회를 선점할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 화답했다.