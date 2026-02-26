연말 美 기준금리 3.25~3.50%…“관세·이민정책 효과 부정적” PCE 물가 내년초 2.0%로 목표 근접

[헤럴드경제=정목희 기자] 국제통화기금(IMF)이 올해 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 한 차례 인하할 것으로 전망했다.

IMF는 25일(현지시간) 발표한 미국 경제전망 보고서에서 올해 미국의 경제성장률을 2.4%로 제시하고, 연말 기준금리는 3.25~3.50% 수준이 될 것으로 내다봤다. 현재 기준금리는 3.50~3.75%로, 연준이 연내 0.25%포인트(p) 한 차례 인하할 것이라는 의미다. 이는 도널드 트럼프 대통령이 요구해온 ‘큰 폭의 금리 인하’와는 거리가 있다.

올해 성장률 전망치는 지난달 발표된 세계경제전망(WEO)과 동일하다. 지난해 미국의 성장률은 2.2%였다.

IMF는 금리 결정의 핵심 지표인 개인소비지출(PCE) 물가가 트럼프 행정부의 관세 부과 영향으로 올해 초 약 0.5%포인트 상승 압력을 받을 것으로 봤다. 다만 관세 효과가 점차 약화되면서 내년 초에는 연준 목표치인 2% 수준에 근접할 것으로 예상했다.

IMF는 “성장과 인플레이션의 단기 전망에 대한 리스크는 균형적인 것으로 보인다”고 진단했다.

또 다른 지표인 고용의 경우 “팬데믹 이전 5년 동안 관찰된 속도의 절반 미만으로 증가”하겠지만, 인구 증가 속도의 둔화를 고려하면 내년까지 평균 실업률은 ‘완전고용’에 가까운 4% 수준을 유지할 것으로 내다봤다.

트럼프 행정부의 대표 정책인 관세와 이민단속에 대해선 미국 경제에 긍정적 효과보다 부정적 효과가 더 크다고 지적했다.

IMF는 “더 높은 관세는 생산 자원의 분배 왜곡, 글로벌 공급망 교란, 세계 무역의 혜택 훼손 등 비용을 초래한다”며 “무역 정책을 둘러싼 불확실성은 예상보다 큰 활동 둔화를 가져올 수 있다”고 우려했다.

그러면서 “국가 안보상 이유로 무역 및 투자 조치(관세 및 수출통제 포함)가 시행되더라도, 이런 정책은 국내외 부정적 영향을 최소화하도록 좁게 적용돼야 한다”고 제언했다.

IMF는 또 “엄격한 국경 단속과 추방 확대는 향후 몇 년간 외국 출생 노동력 규모를 감소시킬 것”이라며 “그 결과 고용 증가 둔화, 인플레 압력의 완만한 상승, 내년까지 0.4%의 활동 감소를 초래할 것”으로 예상했다.

미국의 일반정부 재정적자는 국내총생산(GDP) 대비 7~8% 수준을 유지하고, 일반정부 부채는 2031년까지 GDP 대비 140%를 기록할 것으로 봤다.

트럼프 행정부의 “팁과 초과근무 수당에 대한 세금 감면과 자녀세액공제 확대는 가계 소득을 증가시킬 것”이라면서도 “누진적 소득세 조항이 만료되는 2029년 이후 소득 분포 하위 50%의 실질 가처분 소득을 감소시킬 것”으로 전망했다.