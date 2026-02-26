전 세대 아우르는 통역 봉사... 서초를 잇는 세대 통합 ‘민간 외교관’ 언어·연령 스펙트럼 전격 확대... 동남아어 등 다양한 언어 가능한 봉사자 모집하여 관광 사각지대 해소 기대 3월 10일까지 자원봉사센터로 전화 접수... 다각도 통역 지원으로 글로벌 공동체 조성 역할

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 오는 3월 10일까지 고터·세빛 관광특구에서 활동할 ‘통역안내 자원봉사단 2기’를 모집하며 글로벌 관광 거점으로서의 행보를 이어간다.

지난해 선발돼 활발한 활동을 펼친 통역안내 자원봉사단 1기의 성과를 바탕으로 올해 새롭게 모집에 나서는 2기 봉사단은 기존 시니어 중심에서 전 연령층으로 모집 대상을 전격 확대했다. 시니어의 풍부한 경험과 청년·중장년층의 에너지를 결합해 세대를 잇는 봉사 네트워크를 구축하겠다는 취지다. 영어, 일본어, 중국어, 이탈리아어 등의 외국어 외에도 급증하는 동남아권 관광객 수요에 맞춰 베트남어, 인도네시아어 등 다양한 언어를 할 수 있는 자원봉사자를 모집하여 관광 안내의 사각지대를 촘촘히 메운다는 계획이다.

선발된 봉사단은 오는 3월 16일 발대식을 시작으로 4월부터 10월까지 매주 주말 관광특구 안내와 주요 행사 통역 지원 등 다양한 활동을 펼칠 예정이다. 특히 다국어 통역 지원을 통해 관광객 만족도를 높이는 것은 물론, 글로벌 공동체 조성에도 기여할 것으로 기대된다. 아울러 봉사단은 글로벌 관광객에게 서초구의 매력을 알리고 지역사회와 외국인 관광객 간의 문화적 교류를 촉진하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

신청 기간은 3월 10일까지로 서초구자원봉사센터로 전화 접수하면 된다. 서초와 세계를 잇는 민간 외교관으로서 의미 있는 봉사에 동참하려는 봉사자들의 많은 관심이 예상된다.

전성수 서초구청장은 “이번 봉사단은 서초구를 대표하는 민간 외교관으로서 지역사회의 길잡이 역할을 수행하며 외국인 관광객에게 서초의 매력을 알리는 소중한 기회가 될 것”이라며 “작은 봉사가 모여 글로벌 서초의 큰 변화를 이끌 수 있도록 많은 구민의 관심과 참여를 기다린다”고 밝혔다.