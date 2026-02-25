문화콘텐츠산업 선도 전문인력 양성

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 문화콘텐츠 산업을 선도할 전문인력 양성을 위해 ‘GCC사관학교’ 3기 교육생 100명을 오는 3월27일까지 모집한다.

GCC사관학교는 광주시와 문화체육관광부, (재)광주정보문화산업진흥원이 운영하는 문화콘텐츠 전문인재 양성교육 플랫폼으로, 현장 중심 교육과 기업 연계 프로그램을 통해 실무형 콘텐츠 인재를 체계적으로 육성한다.

GCC사관학교는 경쟁률이 1기 2.6대 1, 2기 3대 1로 상승세를 보이며 전국적인 관심을 받고 있다.

GCC사관학교는 탄탄한 교육과정을 통해 1기 132명, 2기 106명의 문화콘텐츠 전문인력을 배출했으며, 수료생들은 기업 연계 팀프로젝트와 취·창업 지원 프로그램을 통해 실전 역량을 길러 콘텐츠산업 현장에서 활동하고 있다.

교육 내용은 실감콘텐츠‧게임‧애니메이션‧웹툰 문화콘텐츠 4대 핵심 분야를 특화해 운영하며, 기업 연계 팀프로젝트 직무실습(인턴십) 프로그램을 통해서는 실제 산업 현장의 실무 경험을 제공한다.

특히 올해부터는 생성형 인공지능(AI) 기술을 콘텐츠 제작 과정에 적용한 최신 기술 기반 교과과정(커리큘럼)을 도입해 인공지능(AI) 활용 콘텐츠 융복합 인재 육성에 적극 나설 계획이다.

교육과정은 온라인 기본교육과 기초·심화 과정, 기업연계팀프로젝트 등 총 1000시간의 단계별 실무 교육으로 구성됐다. 교육비는 전액 무료이며, 기본·심화 교육기간에는 하루 최대 2만원의 교육수당, 팀프로젝트 기간에는 월 최대 70만원의 실습수당을 지원한다.

GCC사관학교는 또 현직 전문가 특강, 1대1 멘토링, 취업박람회, 우수 교육생 해외연수, 취·창업 지원 프로그램 등 다양한 역량 강화 기회를 제공한다.

전은옥 문화체육실장은 “1기와 2기 수료생들은 기업 현장에서 실력을 발휘하며 문화콘텐츠 산업의 미래를 만들어가고 있다”며 “수료생들의 경험을 양분 삼아 3기 교육생들도 자신의 꿈과 가능성을 마음껏 펼치고, 콘텐츠 현장의 주역으로 도약하길 기대한다”고 말했다.