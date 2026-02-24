뉴타닉스 클라우드 플랫폼 기반 설계 소유 비용 기존 대비 25% 절감 효과

신세계아이앤씨(신세계I&C)는 글로벌 클라우드 기업 뉴타닉스와 전략적 협력을 강화하고 구독형 클라우드 서비스 ‘스파로스 원(Spharos One)’을 출시한다고 24일 밝혔다.

이 서비스는 뉴타닉스 클라우드 플랫폼 설루션 기반으로 설계된 AI 레디(AI-ready) 엔터프라이즈다.

‘스파로스 원’은 기업이 대규모 초기 투자 없이도 프라이빗 클라우드와 AI 플랫폼을 구축할 수 있도록 유연한 서비스형 클라우드(Cloud-as-a-Service) 구독 모델을 제공한다.

기존 구축형 인프라 대비 총 소유 비용(TCO)를 최대 25%까지 절감할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

설루션 구성 또한 기업의 다양한 수요에 맞춰 설계됐다. 프라이빗 클라우드 서버 기반 가상화 환경을 구성할 수 있는 엔터프라이즈 전용 인프라 설루션을 바탕으로 한다. AI 최적화 인프라와 플랫폼 확장, 스토리지와 데이터베이스 설루션 등의 라인업을 갖췄다.

기업은 자사의 IT 환경이나 클라우드 도입 목적에 따라 필요한 특정 기능을 선택해 최적의 인프라를 구축할 수 있다.

해당 서비스는 급속한 데이터 증가로 인해 인프라 확장과 통합 관리가 필요한 기업, 프라이빗 클라우드 이전을 통해 기존 IT 인프라를 현대화하려는 기업을 위해 맞춤 설계됐다고 회사 측은 강조했다. 박세정 기자