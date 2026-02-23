[헤럴드경제=조용직 기자] KBO가 대만 전지훈련에서 사행성 오락실에 출입한 롯데 고승민, 김동혁, 김세민, 나승엽에 대해 출장 정지 징계를 결정했다고 23일 밝혔다.

KBO는 이날 KBO 컨퍼런스룸에서 상벌위원회를 개최했다. 상벌위원회는 규약 제151조 ‘품위손상행위’ 조항에 따라 지난해부터 총 3회에 걸쳐 해당 장소를 방문한 것으로 확인된 김동혁에게는 50경기 출장 정지, 1회 방문이 확인된 나머지 3명의 선수에게는 30경기 출장 정지 징계를 결정했다.

이들은 지난 12일 소속 롯데 구단의 1차 스프링캠프지였던 대만 타이난 숙소 인근에 위치한 사행성 오락실에 방문해 전자 베팅 게임을 이용한 사실이 확인됐다. 14일 구단이 KBO 클린베이스볼센터에 이를 신고하면서 이들은 상벌위원회에 회부됐다.

KBO는 전지훈련 기간을 앞두고 선수들에게 발송된 클린베이스볼 통신문을 통해 카지노 및 파친코 등 사행성 업장 이용이 품위손상행위에 해당할 수 있음을 안내했다.

KBO 관계자는 “경찰 수사가 진행 중이지만, 선수들이 일으킨 사회적 물의와 그로 인해 실추된 리그 이미지 등 사안의 심각성을 고려해 선제적인 제재를 결정했다”며 “추후 경찰 수사 결과에 따라 추가 제재가 부과될 수 있다”고 밝혔다.