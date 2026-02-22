[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 태진아가 한국사 강사 출신 강성 보수 유튜버 전한길 씨가 관여된 콘서트 출연진으로 이름을 올린 것에 대해 “사실이 아니”라며 법적 대응을 하겠다고 밝혔다.

태진아 소속사 진아엔터테인먼트는 22일 입장문을 내고 “정치적 행사가 아닌 일반 행사라고 문의가 들어왔을 뿐 출연하지 않는다”고 밝혔다.

이날 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’는 오는 3월 2일 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘3.1절 기념 자유음악회’를 홍보하며 태진아 등 출연진의 사진이 담긴 포스터를 게재했다.

진아엔터테인먼트는 “며칠 전 행사 관계자가 찾아와 ‘3월 2일 오후 2시에 킨텍스에서 행사 출연이 가능하냐’고 말해 ‘스케줄은 가능하다’고 이야기한 바 있다”며 “지방선거를 앞둔 상황이라 혹시 정치 관련 행사는 아닌지 물었지만 ‘킨텍스에서 하는 그냥 일반 행사’라고 답변했다”고 설명했다.

태진아 측은 그러나 다음 날 태진아 사진이 들어간 행사 포스터가 사회관계망서비스(SNS)에 퍼졌다며 당혹스러워 했다. 이 행사 포스터에서 태진아의 사진은 현재 삭제됐다.

진아엔터테인먼트는 “태진아는 ‘3.1절 기념 자유음악회’에 출연하지 않는다”며 “태진아는 그동안 숱한 정치권의 러브콜에 단 한 번도 응하지 않았고, 앞으로도 정치적인 행사에는 출연할 의사가 전혀 없다”고 강조했다.

그러면서 “정치적 행사를 일반 행사라고 속여 일정을 문의한 행사 관계자를 명예훼손으로 고소, 고발할 것”이라고 밝혔다.