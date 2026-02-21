광장시장 이어 국립민속박물관 파주관 방문

[헤럴드경제=서영상 기자] 김혜경 여사는 21일 오후 한국을 국빈 방문 중인 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령 부인 잔자 룰라 다 시우바 여사와 함께 서울 종로구 광장시장을 방문해 친교 일정을 가졌다.

일정은 한국 전통 의복인 한복의 아름다움을 공유하고 양국 영부인 간의 우의를 다지기 위해 마련됐다.

김 여사는 브라질 국기의 색상을 상징하는 초록색 저고리와 치마에 노란색 옷고름을 매치한 한복을 착용했다.

두 여사는 광장시장 내 맞춤 한복 가게를 찾았다. 김 여사는 매장에 들어서며 “여기가 국내산 실크 원단을 하는 곳 맞지요?”라고 확인하며 국내산 실크를 찾았다. 상인이 “국내산 원단은 물론 손염색까지 거쳐 취향에 맞게 제작이 가능하다”고 설명하자, 두 여사는 파스텔톤의 원단을 단번에 골라내며 서로의 취향을 확인했다.

잔자 여사가 분홍빛 원단을 고르자 김 여사는 “한국에서는 결혼식 때 양가 어머니들이 한복 색을 커플로 맞춰 입기도 한다”며 같은 문양의 다른 색의 원단을 골랐다.

김 여사는 잔자 여사에게 “여사님이 한복을 입으시면 대한민국 국민들이 환호할 것이다. 우리가 대통령님들을 깜짝 놀라게 해드리는 건 어떠냐”고 제안해 현장을 웃음바다로 만들기도 했다.

이어 방문한 장신구 가게에서 김 여사는 비녀, 뒤꽂이, 노리개를 같은 디자인에 색상만 다르게 선택하여 우정의 의미를 더했고, 가락지는 동일한 것으로 골랐다.

장신구 가게를 나오며 광장시장에 자주 오느냐는 잔자 여사의 질문에 김 여사는 “광장시장뿐 아니라 전국의 전통시장을 자주 다니려 노력한다”며 한국 시장 문화에 대한 애정을 드러냈다.

두 여사가 환담을 나누며 시장을 거닐자 시장 상인들과 시민들은 박수와 환호로 환영했고 두 영부인은 손을 흔들어 화답했다.

뒤이어 김 여사는 잔자 여사와 함께 국립민속박물관 파주관을 방문해 [브라질 리우 카니발: 아프리카의 영혼, 삼바의 리듬] 전시와 한국의 전통 민속 공예품을 관람하기도 했다.

김 여사와 잔자 여사가 1층 로비에 설치된 ‘망게이라 삼바스쿨’ 표지판에 서자 잔자 여사는 “삼바 축제는 세계 최고의 축제이지만 과거 가난한 사람들의 축제였다”며 축제의 유래와 의미, 브라질 역사와 문화적 다양성 등을 자세히 설명했다.

‘망게이라 삼바스쿨’ 깃발, 퍼레이드 구조물 등 대표 전시물을 살펴본 뒤 진자 여사가 “삼바축제에 방문해달라”고 요청하자 김 여사는 “여사님과 전시를 보게 되어 영광”이라고 화답했다.