[헤럴드경제=이명수 기자] 21일 오후 1시10분께 강원 홍천군 서석면 어론리의 한 야산에서 화재가 발생했다.

소방당국에 따르면 이날 산불 현장에는 진화 헬기 6대, 진화차 등 장비 27대, 특수진화대 등 95명 등이 투입됐다. 이날 오후 2시20분께 주불 진화가 완료됐다.

산림당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.