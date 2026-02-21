“미국 아닌 일본·중국·유럽에도 물었는지 궁금하다” “국내 문제 관여하면 내정간섭이라고 해야 정상 아닌가”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 21일 한국 정치 문제에 관한 백악관 고위 관계자의 발언이 논란이 된 것을 두고 “근본적 문제는 한국의 일부 언론이 국내 문제에 대한 의견을 외국정부에 물어본다는 것”이라고 꼬집었다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(X·구 트위터)에 올린 글에서 이같이 말하고 “왜 국내 문제, 그것도 정치와 독립된 사법 판결에 대한 입장을 외국정부에 질의할까”라고 지적했다.

이어 이 대통령은 “외국정부가 국내 문제에 관여하면 내정간섭이라고 문제제기하는 것이 언론의 정상적 모습 아닌가”라고 반문했다.

그러면서 이 대통령은 “한국의 친위군사쿠데타 재판에 대한 입장을 미국에만 물었는지 아니면 일본, 중국, 유럽등 다른 나라에도 물었는지 궁금하다”고 적었다.

한국 정치·사법 문제에 대해 번번이 미국 정부에 질문을 던지는 언론에 대한 불쾌감이 감지되는 대목이다.

지난 19일(현지시간) 백악관 고위 관계자는 윤석열 전 대통령의 1심 선고와 관련한 한국 언론 질의에 “한국의 사법 문제에 대해 어떠한 입장도 취하지 않는다”고 했다. 하지만 대뜸 “한국에서 정치적 동기에 의한 공격, 특히 종교계 인사나 미국 기업을 겨냥한 사례에 관한 보도에 대해 여전히 우려하고 있다”고 말해 논란이 불거졌다. JD 밴스 부통령이 지난달 김민석 국무총리를 만난 자리에서 쿠팡 사태와 손현보 부산 세계로교회 담임 목사 관련 사안에 우려를 드러낸 것과 같은 맥락으로 읽힌다.

논란이 커지자 백악관은 다음날인 20일(현지시간) 같은 취지의 질문에 “한국 사법 시스템의 사안이며, 미국은 민주적 제도의 독립성을 존중한다”면서 수습에 나섰다. 국무부 대변인은 관련 질문에 대한 서면 답변에서 “미국과 한국은 법의 지배에 대한 헌신을 공유한다”며 “이는 한국 사법 시스템의 문제이며, 미국은 민주적 제도의 독립성을 존중한다”고 했다.