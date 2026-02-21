20년 이어온 메달 명맥 끊길 위기 정재원, 올림픽 3연속 메달 도전

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 아직 메달 소식을 전하지 못한 한국 스피드 스케이팅 대표팀이 매스스타트에서 마지막 도전에 나선다.

21일 오후 11시(한국시간) 이탈리아 밀라노의 스피드 스케이팅 스타디움에서는 대회 스피드 스케이팅 종목 마지막 경기인 남녀 매스스타트가 열린다.

한국은 이번 대회 스피드 스케이팅에서 아직 시상대에 태극기를 걸지 못하고 있다. 1992년 알베르빌 대회부터 2022년 베이징 대회까지 이어온 연속 입상 행진이 끊길 위기다.

현재까지 열린 이번 대회 빙속 경기에서 한국 선수 최고 순위는 여자 1000ｍ에서 이나현(한국체대)이 기록한 9위다.

일반 빙속 경기에 쇼트트랙을 접목한 매스스타트는 여러 선수가 레인 구분 없이 동시에 출발해 총 레이스의 4분의1 지점을 통과하는 순서에 따라 얻는 중간 점수와 마지막 골인 순서에 따라 얻는 점수를 합쳐 순위를 가리는 종목이다.

매스스타트는 2018년 평창 대회 때 남자부의 이승훈이 금메달, 여자부 김보름이 은메달, 2022년 베이징 대회 땐 남자부에서 정재원(강원도청)과 이승훈이 각각 은·동메달을 획득한 우리나라의 강세 종목이다.

정재원이 이번 대회에도 출전해 한국 빙속의 마지막 희망으로 남아 있다. 24세에 벌써 3번째 올림픽에 나서는 정재원은 이번 2025-2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 1∼4차 대회 남자 매스스타트에서 2개의 은메달을 획득하며 꾸준히 좋은 성적을 낸 메달 후보다.

애초에 출전권이 없던 이번 대회 남자 1500ｍ에 결원이 생기면서 출전해 14위에 오르며 실전 감각을 조율한 정재원은 매스스타트에서 코너 기술의 우위를 살려 시상대를 노리겠다는 각오다.

매스스타트엔 정재원 외에 남자부에 조승민(한국체대 입학 예정)이 출전하며, 여자부에는 박지우(강원도청)와 임리원(한국체대 입학 예정)이 나선다.

밀라노에서 400㎞ 정도 떨어진 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서는 봅슬레이 남자 4인승 경기가 오후 6시부터 열린다.

파일럿 김진수를 필두로 한 김진수 팀, 석영진(이상 강원도청)이 파일럿을 맡은 석영진 팀이 출격을 앞뒀다.