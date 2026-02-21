[헤럴드경제 = 서병기선임기자]김태욱이 회장으로 있는 (주)아이패밀리에스씨가 사업영역을 또 한번 확장한다.

글로벌 컬러 코스메틱 브랜드 ‘롬앤(rom&nd)’을 운영중인 (주)아이패밀리에스씨(114840)에서, 신규 스킨케어 브랜드 ‘rdrd(알디알디)’를 론칭하며 스킨케어 시장으로 본격적인 사업 확장에 나선다고 20일 밝혔다.

rdrd는 ‘붉은기에 진심’이라는 브랜드 철학을 바탕으로, 피부 타입이나 단편적인 성분중심이 아닌 붉은기 고민이 있는 여러 소비자의 유형을 단계별 세분화를 통해 솔루션을 제안한다.

홍조, 극민감 홍조, 여드름성 붉은기, 여드름 흔적 등은 국내는 물론 미국, 일본 등 글로벌 Z세대 및 밀레니얼 세대에서도 공통적으로 나타나는 피부 고민으로, 보편적이면서도 글로벌 공감대가 높은 피부 고민을 전면에 내세워 차별화를 꾀할 예정이다.

최근 K-스킨케어 시장은 성분 중심의 마케팅이 쏟아지고 있는 반면 텍스트 정보에서만 그치는 한계가 있어 제품 효능을 ‘보여주는 콘텐츠’의 중요성이 더욱 중요하게 부각되고 있다. rdrd는 글로벌 Z세대 소비자 타겟으로 제품 효능을 콘텐츠로 직관화할 수 있는 붉은기 비포·애프터 등의 콘텐츠로 소비자와 소통하면서 제품 우수성을 증명할 예정이라고 전했다.

첫 상품 라인업은 사과에서 유래된 ‘애플 락토’ 라인으로, 버블 토너 4종, 세럼 4종 제품으로 구성됐다. 사과 유래 성분을 락토바실러스 발효 공정을 통해 고도화한 rdrd만의 <독자 원료 ‘애플 락토 엑소좀™’>을 적용해 붉은기 진정에 특화된 액티브 포뮬러를 구현했다.

rdrd 브랜드 관계자는 “붉은기라는 보편적인 피부 고민을 중심으로 설계된 브랜드인 만큼, 국내 시장을 넘어 글로벌 시장에서도 충분한 확장성을 갖추고 있다고 판단했다”면서, “국내 론칭 이후, 단계적으로 글로벌 진출을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

rdrd의 첫 제품은 2월23일 브랜드 공식몰과 올리브영 온라인몰을 통해 공개되며, 향후 글로벌 유통 채널 확대 및 제품 라인업 확장을 통해 중장기적인 확장 기반을 마련할 계획이다.