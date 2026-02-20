‘낙동강 수계 취수원 다변화 사업 관계기관 간담회’ 개최 박형준 부산시장, 박완수 경남도지사 등 참석…해법모색 시민 물 문제, 취수원 주민 삶터 보호 등 동시 해결이 과제

[헤럴드경제(부산·창원)=정형기·황상욱 기자] 부산시와 경남도, 기후에너지환경부가 머리를 맞대고 ‘낙동강 수계 취수원 다변화 사업’을 논의했다. 부산시민들의 30년 숙원인 물 문제 해결의 새로운 전기가 될지 주목된다.

‘낙동강 취수원 다변화 사업 관계기관 간담회’가 20일 오후 4시 경남도청 도정회의실에서 열렸다. 밀양·의령·함안·창녕을 지역구로 둔 국민의힘 박상웅 의원의 제안으로 개최한 이날 간담회에는 박 의원과 박형준 부산시장, 박완수 경남도지사, 오태완 의령군수, 성낙인 창녕군수, 김지영 기후에너지환경부 물이용정책관, 김찬수 창녕군 강변여과수개발 반대대책위원장 등 7명이 참석해 사업 전반과 주민 우려 사항 등을 논의했다.

이날 간담회는 ‘2021년 낙동강 통합 물관리방안’ 마련 후 5년 동안 진전이 없던 낙동강 취수원 다변화사업에 대해 관계기관과 취수지역 주민들이 함께 실질적 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

특히 이번 간담회에서는 취수원 다변화 사업 추진 계획뿐 아니라 취수지역 주민들이 우려하는 피해 예방과 지역상생 지원방안에 대한 의견 교환이 집중적으로 이뤄졌다.

박형준 시장은 “부산시와 경남도가 취수원 다변화 사업의 성공적 추진을 위해 관계기관과 취수지역 주민들 목소리를 경청하는 소통의 장을 마련한 것은 매우 뜻깊다”며 “취수원 다변화 사업은 단순히 물을 나누는 사업을 넘어 부산과 경남이 번영의 미래로 함께 가는 ‘상생의 길’”이라고 강조했다.

그는 “정부와 지자체가 머리를 맞대고 마련한 대책을 주민들께 충분히 설명하고 우려를 해소해 부산과 경남, 창녕·의령이 함께 30여년간 이어진 낙동강 물 문제를 해결하는 모범적 협력 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

박완수 경남지사는 ‘주민 수용성 확보’와 ‘실질적 피해보상’을 강조하며, 주민 동의 없는 일방적 사업 추진은 불가하다는 입장을 분명히 했다. 그는 “안정적인 물 공급이라는 공익적 목적도 중요하지만, 그보다 우선되어야 할 것은 지역 주민들의 삶의 터전을 보호하는 것”이라며 “주민들이 우려하는 농업 용수 부족과 지하수위 저하 등에 대한 확실한 기술적 보완책과 실질적인 상생 대책이 마련되지 않는다면 사업 추진은 성립될 수 없다”고 강조했다.

그는 이어 “우리 도는 주민의 목소리를 경청하고, 정부와 지자체 간 합리적인 의사소통이 이루어질 수 있도록 책임있는 조정자 역할을 다하겠다”고 다짐했다.

이에 대해 기후에너지환경부는 “주민들이 우려하는 농작물 피해가 발생하지 않도록 과학적인 검증 프로세스를 강화하고 기술적 보완책을 마련하겠다”고 약속했다.

부산시와 경남도는 이번 간담회에서 도출된 지자체간 합의와 주민 요구사항을 바탕으로 기후에너지환경부와 긴밀히 협의해 사업 보완책을 구체화한다는 계획이다.

이번 낙동강 수계 취수원 다변화 논의가 ‘부산시민의 물 문제’와 ‘경남 취수원 주민의 삶터 보호’라는 두 과제를 동시에 해결할 수 있을지 주목된다.