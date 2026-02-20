1호선 온천장역 역세권 입지와 완성형 주거 인프라에 수요자 발길 모여

넉넉한 수납공간과 특화 평면 설계에 방문객 ‘호평’ 이어져

보기 드문 4Bay 판상형 평면 갖춘 주거형 오피스텔에도 ‘호응’

부산의 대표적인 인기 주거 지역인 온천장 권역에 오랜만에 등장한 신규 분양 단지 ‘금정산 하늘채 루미엘’이 20일(금) 견본주택을 개관하고 본격적인 분양일정에 돌입했다. 동래구에 위치한 견본주택에는 오픈 전부터 대기줄이 형성되는 등 수요자의 발길이 꾸준히 이어졌다.

금정산 하늘채 루미엘은 휴먼파크장전 지역주택조합이 시행하고 코오롱글로벌㈜이 시공을 맡았으며, 일대에 새 스카이라인을 형성하는 초고층 랜드마크 주상복합 단지가 될 것으로 평가된다. 특히 지하철 1호선 온천장역 역세권 입지에 더해 온천장의 풍부한 편의시설을 가깝게 누릴 수 있는 우수한 주거환경을 바탕으로 오픈 전부터 많은 관심을 모은 바 있다.

오픈 당일인 20일(금) 오전부터 금정산 하늘채 루미엘의 견본주택에는 입장을 하기 위한 대기줄이 길게 이어졌으며, 견본주택 내부는 세대 내부 구성과 커뮤니티, 입지 환경을 살펴보려는 방문객들로 붐볐다.

견본주택에는 84㎡, 106㎡, 80㎡OT 세 개의 유니트가 건립되어 있는데, 84㎡ 타입의 경우 채광과 조망, 가족 간 사생활 보호에 유리한 타워형 구조와 넉넉한 현관 팬트리, 드레스룸 설계에 호평이 이어졌다. 106㎡ 타입은 중대형 평형 답게 현관, 복도 팬트리는 물론 두 개의 넓직한 드레스룸이 적용된 수납 특화설계와 여유로운 개방감이 돋보였다는 반응이다. 80㎡OT 타입은 주거형 오피스텔에서는 보기 드문 선호도 높은 4Bay 판상형 구조에 아파트에 준하는 공간감을 구현했다는 점에서 호응이 이어졌다.

견본주택을 관람한 방문객들은 우수한 입지와 내부 설계에 만족감을 표했다. 동래구에서 방문한 최 모씨(42)는 “사직동에 전세로 거주하며 내 집 마련을 고려 중 온천장에 신축 단지가 나왔다는 소식에 방문하게 됐다”며, “단지 바로 근처에 학교, 대형마트부터 카페, 식당이 모인 온천장 상권도 위치해 편리하게 거주할 수 있을 것 같다. 현재 106㎡ 타입의 청약을 고려하고 있는데 넉넉한 수납공간과 개방감 있는 거실 구조가 특히 마음에 들었다”고 말했다.

해운대에서 찾아온 이 모씨(51)는 “규제 강도가 높은 아파트 대신 오피스텔을 알아보던 중 견본주택을 찾게 되었다”며, “오피스텔임에도 4Bay 판상형 구조와 드레스룸, 세탁실까지 별도로 구성돼 공간을 활용하기 좋아 보였고, 실사용 면적도 동일 평형 대비 더 넓게 느껴졌다”고 말했다.

금정산 하늘채 루미엘은 오는 2월 24일(화) 특별공급을 시작으로 25일(수) 1순위, 26일(목) 2순위 청약을 순차적으로 진행한다. 당첨자 발표는 3월 5일(목)이며, 정당계약일은 3월 16일(월)~18일(수)까지 3일간 이뤄진다. 오피스텔의 청약은 3월 중 진행될 예정이다.

한편, 금정산 하늘채 루미엘은 지하 6층~지상 48층, 총 3개동 규모로 전용면적 59~128㎡ 아파트 669세대와 오피스텔 74실, 근린생활시설로 구성되며, 이 중 아파트 213세대와 오피스텔 74실 전 실이 일반 분양된다.

단지는 교통부터 교육까지 풍부한 생활 인프라를 바로 앞에서 누릴 수 있는 원스톱 생활권 입지에 들어선다. 지하철 1호선 온천장역을 통해 서면 등 주요 업무·상업지구로 이동이 수월하며, 만덕~센텀 도시고속화도로 개통으로 동·서부산을 잇는 차량 접근성도 대폭 강화됐다. 식물원로·우장춘로·중앙대로와 윤산터널, 산성터널, 경부고속도로 구서IC 접근성까지 갖춰 광역 이동 역시 편리하다.

더불어 홈플러스 동래점과 CGV를 도보로 이용할 수 있으며, 롯데백화점 동래점, 롯데마트, NC백화점 부산대점 등 대형 쇼핑·문화시설이 인접해 있다. 온천장 상권과 부산대 상권이 가까워 상업·의료·금융시설을 손쉽게 방문할 수 있고, 금빛초·금정초·장전중이 도보권에 자리하며 부산과학고, 지산고, 동래여고, 사대부고 등이 인근에 위치해 우수한 교육환경도 갖췄다.

도심 속 쾌적한 자연 환경도 주목된다. 금강공원과 금강식물원 등 대규모 녹지 공간을 단지 가까이서 누릴 수 있으며, 금정산 국립공원도 단지 뒤편으로 자리해 아름다운 조망과 함께 여유로운 여가생활을 동시에 즐길 수 있을 전망이다.

온천장 일대를 대표할 랜드마크 주상복합 단지에 걸맞은 차별화된 상품 설계도 강점이다. 최고 48층 초고층 구조를 통해 탁 트인 조망과 개방감을 확보했으며, 세대별 팬트리와 다용도실을 적용해 공간 활용도를 극대화했다. 하늘채 고유의 ‘칸칸(KANKAN)’ 수납 시스템을 도입해 실사용 면적을 효율적으로 구성했고, 층간소음 저감을 위해 욕실 등을 제외한 세대 내부에 60mm 완충재를 적용해 주거 쾌적성을 높였다.

이와 함께 피트니스센터, GX룸, 스크린골프, 실내 골프연습장 등 다양한 운동시설과 공유 오피스, 멀티룸을 포함한 복합 커뮤니티 공간을 마련해 여가와 업무, 자기계발을 아우르는 프리미엄 주거 환경을 구현할 계획이다.

금정산 하늘채 루미엘의 견본주택은 부산광역시 동래구 충렬대로 일원에 위치한다.