韓문학상 ‘젊은 여성 작가’ 수상 증가 이상문학상 대상 수상자 평균 42.7세 등단 10년 이내 젊은 작가 수상도 늘어 동시대 서사· 여권 신장 소재 많이 다뤄

‘취향의 발견’은 나도 몰랐던 나의 문화적 취향을 알려주는 코너입니다. 몰라도 상관없지만, 알면 의외로 도움이 되는 문화 상식을 친절하게 알려드립니다. 이 기사는 헤럴드경제 회원 전용 콘텐츠 ‘HeralDeep’에 게재된 기사입니다. 회원으로 가입하시면 더 생생하고 유익한 콘텐츠를 ‘먼저’ 보실 수 있습니다.

[헤럴드경제=김현경 기자] 요즘 전례 없이 문학상에 대한 관심이 뜨겁습니다. 한강 작가가 노벨문학상을 수상한 이후 ‘제2의 한강’이 누가 될 것인지 관심이 높아진 덕분입니다. 어느 때보다 K-컬처에 대한 인기가 많아진 지금, 국내 굴지의 문학상을 탄 작가 혹은 작품이라면 다시금 노벨상을 노려봄 직한 게 아니냐는 생각에서겠지요. 그래서 ‘취향의 발견’ 첫 번째 이야기로 문학상에 대한 이야기를 준비했습니다.

한국의 3대 문학상이라 하면, 연초에 수상작을 발표하는 이상문학상과 11월에 각각 수상 결과를 내놓는 현대문학상과 동인문학상이 있습니다. 그간 문학상은 평단을 주도했던 중견 남성 작가들이 주로 수상자 명단에 이름을 올렸지만, 최근에는 변화의 움직임이 감지되고 있습니다. 바로 젊은 여성 작가들의 이름이 속속 등장하고 있는 거지요. 최근 수상작을 발표한 이상문학상도 올해 대상의 영예를 등단한 지 10년이 채 되지 않은 위수정(49) 작가에게 안겨주었습니다.

헤럴드경제가 2010년 이후 문학상의 변화를 분석해 보니 Y(Young, 젊은)·W(Woman, 여성)·C(Contemporary, 동시대성)·A(Anti-thesis, 반정립) 등으로 요약할 수 있었는데요. 한 번 살펴보시죠.

최고 권위 ‘이상문학상’…수상 거부한 이유

그 전에 국내 최고의 문학상이라 할만한 이상문학상에 대해 얘기해 보겠습니다. 일제강점기에 활동하다 요절한 천재 작가 이상의 문학적 업적을 기리기 위해 1977년 제정된 상이죠. 매년 초 수상자 선정과 함께 발간되는 ‘이상문학상 작품집’은 늘 베스트셀러에 오릅니다. 그만큼 대중은 이 상의 권위를 인정하고 있습니다. 따라서 이상문학상 역대 수상자들만 살펴도 문학상의 트렌드도 살펴볼 수 있을 듯합니다.

이상문학상은 모든 중·단편 소설 중 가장 빼어난 작품에 수여합니다. 이상의 문학 정신을 계승해 한국 소설의 새로운 지평을 연 작품에 상을 주는데요. 해마다 대상 1편과 우수상 5~7편을 선정해 작품집을 구성합니다.

이상문학상 하면 지난 2020년 작가들의 수상 거부 사태를 떠올리는 분들이 많을 텐데요. 이는 수상집이 매년 베스트셀러에 오르며 신인 작가들의 등용문이 되자 주최 측이 저작권을 3년간 제한하는 등 무리한 요구를 한 것이 원인입니다. 이에 젊은 여성 작가들을 중심으로 수상 거부를 하기에 이르렀고요. 그 전부터 이상문학상의 권위적 성향에 대한 비판이 많았지만 이처럼 작가들이 단체 행동에 나선 경우는 그때가 처음이었습니다.

쇄신의 필요성이 절실해진 이상문학상은 지난해부터 주관 출판사를 문학사상사에서 다산북스로 바꾸고 심사위원을 전부 교체했습니다. 저작권 제한을 철폐하는 한편, 후보작도 제한 조건을 두지 않고 웹진 발표작 및 기수상자 작품까지 모두 심사 대상으로 삼기로 한거죠. 권위에 저항하는 안티테제(Anti-thesis)가 승리한 셈입니다.

매년 1명의 대상만 선정한다는 원칙은 사실 수십 년 전에 깨졌습니다. 1988년 12회 때 이례적으로 한승원 작가와 임철우 작가가 공동 수상했는데, 당시 6명의 심사위원이 두 번을 투표했지만 개표 결과가 3대 3으로 나와 공동 수상을 결정할 수밖에 없었다고 합니다.

역대 대상 수상자 평균 42.7세…최연소는 32세

그럼 이상문학상은 보통 어떤 사람들이 받을까요. 역대 수상자 중 대상 50명을 분석해 보면, 수상 당시 평균 나이는 42.7세였습니다. 등단 후 15년 전후로 실력을 다져온 작가들이 주로 받은 셈입니다. 연령별로 봐도 40대 작가가 26명으로 가장 많았고, 이어 30대 17명, 50대 6명, 60대 1명 순으로 나타났습니다.

그럼 이 대단한 상을 최연소로 받은 사람은 누구일까요. 1979년 ‘저녁의 게임’의 오정희 작가와 2013년 ‘침묵의 미래’의 김애란 작가, 2025년 ‘그 개와 혁명’의 예소연 작가 등 3명입니다. 이들은 모두 32세의 나이에 대상을 거머쥐며 저력을 보여줬습니다. 노벨문학상을 받은 한강 작가 역시 2005년 35세의 젊은 나이로 이상문학상 대상을 수상했습니다. 당시 수상작은 ‘몽고반점’으로, 한강의 연작 소설집 ‘채식주의자’ 중 2부 작품입니다.

등단 후 최단기간 내에 대상을 받은 사람은 은희경 작가였네요. 등단 3년 만인 1998년 ‘아내의 상자’로 대상을 받으며 평단에 놀라움을 선사했습니다. 은 작가는 수상 이후에도 활발히 작품 활동을 해오고 있고, 현재는 문화예술정책자문위원장을 맡고 있기도 하죠.

반대로 가장 많은 나이에 대상을 받은 소설가는 이승우 작가입니다. 2021년 ‘마음의 부력’으로 수상할 당시 그의 나이는 61세. 현재까지도 유일한 60대 수상자입니다.

이 작가 외에도 2017년 수상자 구효서 작가(당시 59세), 2004년 수상자 김훈 작가(56세), 2024년 수상자 조경란 작가(55세), 1997년 수상자 김지원 작가(54세), 1986년 수상자 최일남 작가(54세), 1981년 수상자 박완서 작가(50세) 등도 숙련된 거장으로서 저력을 과시했습니다.

‘한 지붕 두 대상’…부녀·자매 수상 기록

일생에 한 번 받기도 어려운 게 이상문학상 대상이지만, 어떤 이는 가족끼리 수상의 영광을 나눠 갖는 집도 있습니다. 부녀간 혹은 자매간이 모두 이 상을 받으며 주변의 시기·질투(?)를 받았던 거죠. 그야말로 엄청난 작가 집안이라 할 만 합니다.

가장 대표적인 집안이 바로 한강 작가의 가족입니다. 앞서 말씀드렸다시피 한강 작가는 35세의 나이로 이상문학상 대상을 받았지만, 사실 그보다 17년 전인 1988년 그의 아버지인 한승원 작가가 ‘해변의 길손’으로 대상을 받은 전력이 있습니다. 지금이야 한강 작가가 유명하지만, 사실 1980~1990년대엔 한승원 작가가 독자들의 사랑을 많이 받은 유명 작가였죠. 그럼에도 한승원 작가는 한강 작가가 2016년 한국인 최초로 부커상 인터내셔널을 수상했을 때 “딸인 한강은 이미 나를 뛰어넘었다”며 기쁨을 감추지 못했습니다.

이들뿐만이 아닙니다. 1985년 ‘나그네는 길에서도 쉬지 않는다’로 대상을 받은 이제하 소설가도 딸의 수상 소식에 기뻐하게 됐습니다. 2019년 ‘그들의 첫 번째와 두 번째 고양이’로 대상을 받은 윤이형(본명 이슬) 소설가가 그의 딸이었기 때문입니다.

자매지간 대상 수상자들도 있습니다. 1997년 수상자 김지원 작가(‘사랑의 기쁨’)는 1989년 상을 받은 김채원 작가(‘겨울의 환’)의 언니입니다. 언니가 그간 대상을 받지 못하다가 동생보다 8년 늦게 수상의 영광을 안으며 체면치레를 한 모습입니다. 더 놀라운 점은 자매들이 대상을 수상할 정도로 글솜씨를 타고났던 것은 그들의 아버지 덕분이라는 점입니다. 이들 자매의 아버지는 한국 최초의 장편 서사시 ‘국경의 밤’으로 유명한 김동환 시인입니다.

역대 이상문학상 대상에 복수의 작가 이름이 등장하지 않는 것은 중복 수상을 허용하지 않는 내부 원칙 때문입니다. 덕분에 이상문학상 대상은 평생에 한 번만 그 영예를 안을 수 있는데요. 다만 거장들이 지속적으로 훌륭한 작품을 내놓게 되면 우수상을 여러 번 주기도 합니다. 우수상엔 횟수 제한이 없기 때문이죠. 이에 박완서, 이승우, 구효서, 윤이형, 김애란 작가 등은 이상문학상 작품집에 수 차례 이름을 올릴 수 있었습니다.

왕관의 주인공, 남성에서 여성으로

대상 수상자들의 성별을 보면 50명의 수상자 중 남성 작가가 25명, 여성 작가가 25명 등으로 딱 절반씩 차지하고 있습니다. 하지만 시대별로 보면, 남녀 비율이 그리 공평하지만은 않았음을 알 수 있습니다.

우선 이상문학상이 제정된 1970년대부터 1980년대까지는 수상자 중 남성 작가들이 압도적으로 많았습니다. 김승옥, 이청준, 최인호, 이문열 등이 이상문학상을 수상하며 이름을 날렸던 이 시기에는 1989년 13회까지 14명의 대상 수상자 중 여성은 오정희, 박완서, 서영은, 김채원 등 딱 4명뿐이었습니다. 그만큼 중년 남성 작가들이 문단을 주도하고 있었던 것이지요.

하지만 1990년 이후부터 변화의 움직임이 감지됩니다. 1990년대에는 여성 대상 수상자가 4명으로 남성 작가(6명) 수에 근접했고, 2000년대에는 여성 수상자가 7명으로 늘며 처음으로 남성 수상자를 앞질렀습니다. 한강 작가를 필두로 권여선, 전경린, 신경숙, 권지예 등의 작가들이 새로운 서사를 선보이며 한국 문단의 중요한 축으로 부상한 것이지요.

특히 2010년대 이후로는 여성 작가들의 약진이 더욱 두드러졌습니다. 2010년대에는 남성 수상자와 여성 수상자가 각각 5명으로 동률을 이루긴 했으나, 당시 30대였던 김애란 작가와 함께 공지영, 김애란, 편혜영, 김숨, 윤이형 등 여성 중진 작가들이 대상을 차지하며 큰 주목을 받았습니다.

2020년대 들어서는 이상문학상 초기와 정반대의 장면이 연출되고 있습니다. 6명의 수상자 중 1명을 제외한 모두가 여성이 된 것이지요. 2021년 이승우 작가의 수상 이후 2022년 손보미 작가, 2023년 최진영 작가, 2024년 조경란 작가, 2025년 예소연 작가, 2026년 위수정 작가 등 5년 연속 여성 작가가 대상을 휩쓸었습니다. ‘W(Woman, 여성)’가 문단을 장악한 것이라 할만합니다.

이상문학상의 ‘여풍(女風)’은 다른 문학상에서도 확인할 수 있을 정도로 거셌습니다.

이상문학상과 함께 3대 문학상으로 꼽히는 ‘현대문학상’은 2020년부터 올해까지 7명의 소설 부문 수상자 중 2024년 정영수 작가만 제외하고 모두 여성 작가가 석권했습니다. 백수린, 최은미, 정소현, 안보윤, 김지연, 임솔아 등 젊은 여성 작가들이 두각을 나타낸 거죠.

‘동인문학상’에서도 2020~2025년 6명의 대상 수상자 중 4명이 여성이었습니다. 그 주인공은 김숨, 윤성희, 조해진, 정영선 작가 등입니다.

‘미투’ 이후 달라진 사회…문단도 변화

1970~1980년대 남성 작가가 주류를 이루다 1990~2000년대 여성 작가들이 부상하며 성별 균형을 찾아간 뒤 2010~2020년대에는 여성 작가가 전성기를 맞은 한국 문단의 흐름은 우리 사회의 변화와 궤를 같이한다고 볼 수 있습니다.

2017년 미국에서 시작된 ‘미투 운동(Me Too Movement)’이 전 세계로 확산하면서 한국도 남녀 간 불평등과 위계에 대한 문제의식이 한층 강화됐기 때문입니다. 문단에서도 너도나도 미투 폭로가 나오면서 어느 분야에서 보다도 치열한 자정의 과정이 있었습니다. 사회의 일부 구성원들이 관심을 갖던 ‘페미니즘’은 이제 대중적으로 인식하고 사용하는 개념이 됐습니다.

이같은 기존의 권위에 도전하는 저항 정신과 여성의 권리 신장이라는 사회 분위기는 문단에도 투영됐습니다. 그동안 남성 작가에 가려졌던 여성 작가가 조명을 받고, 작품에서도 남성 중심의 서사들 사이에서 여성 서사가 힘을 얻어 간 것이지요. 그야말로 독일의 철학자 헤겔의 말처럼 ‘정립(正立)’이라 믿어왔던 관습에 맞서는 ‘반정립(反正立, Antithesis)’이 힘을 얻는 셈입니다.

특히 한강 작가가 한국인 최초로 2016년 부커상 인터내셔널, 2024년 노벨문학상을 수상하는 쾌거를 이루면서 여성 작가의 위상은 더욱 높아졌습니다.

여기에 3대 문학상이 과거에는 등단한 지 수십 년이 된 거장들에게 수여하는 ‘공로상’ 같은 성격이었다면, 최근에는 등단 10년 안팎의 젊은 작가들을 수상자로 선정하는 것도 달라진 풍경입니다. 문단에서도 영 파워(Young power)를 인정하게 된 것입니다. 문학동네가 지난 2010년 제정한 ‘젊은작가상’ 역시 등단 10년 이내 젊은 작가들이 발표한 신작 중·단편 소설을 대상으로 수여하면서 젊은 작가 발굴에 기여하고 있습니다.

요즘 주목받는 젊은 작가들의 특징은 빠르게 변화하는 동시대(Contemporary)의 사회 현상을 기민하게 포착하고, 현대인의 고민을 작품으로 풀어낸다는 점입니다. 거대 담론 속에서 사회의 구조적인 문제를 제시하기보다 개인이라는 주체의 목소리를 통해 공감과 연대로 나아가는 거죠. 사실 책이나 TV에서나 나오는 거창한 이야기보다 어디서 한 번은 봄 직한, 혹은 어디서든 만날 수 있는 사람들의 이야기에 독자들은 더 환호했고, 이런 서사들을 젊은 작가들이 더 예민하게 포착하고 있는 걸로 보입니다.

‘남성, 중견 작가’ 중심에서 ‘여성, 젊은 작가’ 중심으로 재편된 문학계. 예전보다 더욱 다양한 서사와 새로운 형식의 공존은 독자들의 시간을 더 행복하고 풍요롭게 만들고 있습니다.