[헤럴드경제=이원율 기자]충북 충주시청 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌던 중 최근 사직 의사를 밝힌 ‘충주맨’ 김선태 주무관이 청와대를 방문한 사실이 알려져 거취에 관심이 쏠렸다.

청와대 측이 채용 의향을 물었다는 일부 언론 보도를 놓고 김 주무관은 “(청와대 관계자와)대화는 했지만 구체적인 제안은 전혀 없었다”고 19일 연합뉴스 통화에서 밝혔다.

김 주무관은 “(청와대 관계자에게)문자가 와 오늘 10분 정도 청와대에서 만났다”며 “향후 계획이나 공직에 관심이 있는지를 묻는 정도의 티타임이었다. 사기업으로 갈 듯한데 공직에 더 관심이 있느냐, 이런 뉘앙스였다. 보도가 나와 너무 당황스럽다”고 했다.

김 주무관은 청와대에서 강훈식 대통령 비서실장과 만난 것으로 전해졌다.

청와대가 김 주무관에게 디지털소통비서관실 등 구체적인 보직을 제안한 것으로 보인다는 일부 보도도 나왔지만, 김남준 청와대 대변인은 브리핑에서 “이는 사실과 다르다”고 선을 그었다.

김 주무관은 지난 13일 인사 부서에 사직서를 제출하고 장기 휴가에 들어갔다.

김 주무관은 오는 28일 휴가를 마치면 의원면직 처리가 될 것으로 보인다.

그는 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담하며 ‘충주맨’, ‘홍보맨’ 등 별칭으로 전국적 인지도를 쌓았다. 짧은 호흡의 기획과 특유의 ‘B급’ 감성, 현장감 있는 편집 등은 공공기관 홍보 방식의 변화를 이끈 사례로 꼽혔다. 그가 있을 당시 ‘충TV’의 구독자는 거의 100만명이었다.

김 주무관의 사직 의사가 전해진 뒤 ‘충TV’는 이례적인 구독자 이탈 현상도 겪었다.

현재는 김 주무관이 팀장으로 일했던 뉴미디어팀의 최지호 주무관이 ‘추노맨’ 패러디 영상으로 쳐졌던 분위기를 다시 올리고 있다.

이 영상은 게시 이틀 만에 조회수 310만회를 넘었다. 20만명 넘게 이탈했던 ‘충TV’ 구독자도 다시 소폭 늘었다.

홍보담당관실 뉴미디어실은 지난해 1월에 신설됐다. 김 주무관과 최 주무관 등 3명이 지금까지 500개 넘는 영상을 올렸다. 최 주무관은 2020년 12월 공직에 입직한 뒤 건축과에서 근무하다 김 주무관의 제안으로 지난해 1월 뉴미디어팀에 합류해 콘텐츠 제작과 운영을 맡았다.