도내 복지 사각지대 700여 가구 지원 제주 지역화폐 ‘탐나는전’에 충전금 지원

[헤럴드경제=유혜림 기자] 제주은행이 취약 계층을 지원하고 지역경제 활성화를 위해 제주 지역화폐 ‘탐나는전’ 충전금을 지원하는 기부 활동에 나섰다고 19일 밝혔다.

제주은행은 지난 13일 제주 동문시장에서 제주 지역화폐인 ‘탐나는전’을 활용한 민생경제 회복 프로젝트인 ‘ONE(원) 신한 지역화폐 제주 희망 나눔 프로젝트’ 기부금 전달식을 개최했다.

이날 행사에는 오영훈 제주특별자치도지사, 정태근 대한적십자사 제주지사 회장, 이희수 제주은행장이 참석해 민생경제 회복을 위한 협력 의지를 다졌다.

이번 사업은 제주은행의 디지털 금융 성과를 지역사회에 환원하고, 지역화폐 소비를 통해 취약계층 지원과 소상공인 매출 증대를 동시에 추진하기 위해 마련됐다.

이를 위해 제주은행 임직원들은 자발적으로 1200만원을 모금한 데 이어 제주은행과 신한금융그룹이 매칭그랜트 방식으로 각각 동일 금액을 기부해 총 3600만원 규모의 재원을 조성했다.

마련된 재원은 ▷적십자사 희망풍차 결연 400가구에 ‘탐나는전’ 앱에 5만원권 충전 지원 ▷사랑의 어멍촐레 맞춤 300가구에 전통시장에서 구입한 3만원 상당의 ‘설맞이 물품 세트’ 전달 등 도내 복지 사각지대 700여 가구를 위해 활용됐다. 특히 디지털 취약계층에 대해서는 결연 봉사원이 지역화폐 앱 사용을 안내해 실질적인 이용 편의를 높였다.

오영훈 제주도지사는 “‘탐나는전’은 도민 소비가 지역 소상공인 매출로 이어지게 하는 정책 수단으로, 제주은행이 앞장선 신한금융그룹의 상생 실천이 민생경제 선순환을 이끄는 민관 협력 사례가 될 것”이라며 “제주 공동체의 안전망을 보완하고 지속 가능한 성장으로 이어지길 기대한다”고 말했다.

이희수 제주은행장은 “이번 프로젝트는 제주은행 임직원들의 진심이 금융의 사회적 역할과 만나 지역경제 선순환을 실천하는 과정”이라며 “제주에서 시작된 이 시도가 민생 안정에 기여하고, 지역사회 전반에 나눔의 문화가 확산되는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.