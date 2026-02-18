경기장소 폭설로 17일서 하루 연기

[헤럴드경제=조용직 기자] 폭설로 연기된 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선 경기가 하루 늦게 열린다. 이 경기에서 한국의 유승은(성복고)이 입상에 도전한다.

올림픽 조직위원회는 17일(이하 한국시간) 예정됐던 스노보드 여자 슬로프스타일 결선을 폭설로 연기했다며 18일 오후 10시 30분에 개최한다고 발표했다.

이 경기는 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열릴 예정이었으나 이탈리아 알프스 지역인 리비뇨에 많은 눈이 내려 연기됐다. 굵은 눈발이 이어지면서 선수들의 시야에 방해를 주고 속도에도 영향을 미칠 수 있어서 경기를 진행하기에 위험하다는 판단에서다.

지난 10일 스노보드 여자 빅에어에서 3위에 올라 대한민국 선수단에 이번 올림픽 두 번째 메달을 안겼던 유승은은 슬로프스타일에선 예선 전체 3위(76.8점)로 12명이 최종 순위를 놓고 겨루는 결선에 진출했다.

슬로프스타일은 보드를 타고 레일 등 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다.

하나의 큰 점프대에서 도약해 공중 연기를 펼치는 빅에어 종목에서 입상하며 한국 여자 스노보드 선수 최초의 올림픽 메달리스트가 됐던 유승은은 슬로프스타일에서 최초의 ‘멀티 메달’에 도전한다.