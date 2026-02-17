[헤럴드경제=문영규 기자] 상담전문가 겸 방송인 이호선 교수가 온라인동영상서비스(OTT) ‘디즈니+’의 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’에 1회 출연 후 하차한 것과 관련해 ‘자괴지심’(自愧之心)이라며 배경을 설명했다.

이호선 교수는 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 “최근 방영된 프로그램을 1회만에 내려온 건, 막상 시작하고서야 제가 나설 길이 아닌걸 알았기 때문”이라고 밝히며 ‘자괴지심’이라고 적힌 사진을 올렸다.

이 교수는 ‘운명전쟁49’에서 하차한 이유에 대해 이같이 밝히며, “보다 신중하게 나아갈 길 앞에 서야함을 배웠다”고 했다.

그는 “이 나이에도 부끄러운 방식으로나마 다시 배운다”며 “들어선 길에서 돌아서 정신을 바짝 차리고 살겠다”고 전했다.

숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 학과장으로 재직 중인 그는 JTBC 방송 ‘이혼 숙려 캠프’와 tvN STORY ‘이호선 상담소’ 등에 출연하고 있다.

이 교수는 “누가 뭐래도 저는 평생 기독교인이다. 또 그보다는 짧지만 꽤 오래 상담을 했다”며 “하나님 시선을 늘 의식하고, 저와 함께하는 모든 내담자를 위해 기도한다”고 했다.

또한 “내담자들중에는 불안봇짐을 지고 점집과 종교기관 그리고 상담현장을 오가는 분들도 많이 계신다”며 “때문에 상담과 무속의 차이도 잊지않고 공부한다”고 강조했다.

그러면서 “운명을 읽는 것인지 운명을 찍는 것인지, 상담과 무속은 어떤 차이가 있는지 연구하며 그 속에서 저의 정체성을 잃지않기 위해 부단히 노력합니다”고 덧붙였다.

디즈니+는 지난 11일 ‘운명전쟁49’ 1~4회를 선보였다. 이 프로그램은 무속인·타로술사·관상가·명리학자 등 인간 운명을 본다는 이들 49명을 모아놓고 벌이는 서바이벌 예능이다. 박나래는 1회 약 20분이 진행된 뒤 전현무·박하선·신동·강지영 등과 함께 패널 중 한 명으로 등장했다.

박나래는 각종 논란으로 활동을 중단한 상태지만, 사전 녹화된 분량이 편집 없이 방송되면서 시청자들 사이에서 논란이 일기도 했다.