“경제 회복에 역량 집중…정쟁 매몰되지 않고 소임 다할 것”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 국민의힘은 17일 설을 맞아 “국민의 삶이 다시 도약하도록 실질적인 경제 회복을 위해 당의 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평에서 “이번 설 민심의 무게는 그 어느 때보다 무겁다. 고물가와 경기 침체, 불안한 경제 상황 속에 많은 국민이 깊은 걱정을 안고 있다”며 이같이 말했다.

최 수석대변인은 “이제 명절 밥상의 화두가 탄식이 섞인 ‘걱정’이 아니라, 내일을 꿈꾸는 ‘희망’이 되도록 정치가 책임을 다해야 할 때”라며 “2026년 병오년, 국민의힘은 ‘희망의 적토마’가 돼 민생 회복을 위해 쉼 없이 달려가겠다”고 강조했다.

이어 “민생에는 여야가 따로 있을 수 없다. 정쟁에 매몰되지 않고 해법을 제시하는 정치, 국민의 식탁 물가와 소중한 일자리를 지켜내는 행동하는 정치를 하겠다”며 “오직 국민만 바라보며 내일의 희망을 실질적으로 만들어내면서 책임 정당의 소임을 다하겠다”고 덧붙였다.