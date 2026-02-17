[헤럴드경제=함영훈 기자] 모두투어는 설 연휴 해외여행 행선지에 2위로 급부상한 대만행 여행 패키지 라인업을 강화하고 고퀄상품인 ‘모두시그니처 대만’을 내놓았다.

17일 모두투어에 따르면, 올해 2월 기준 대만 지역 예약률은 전년 동기 대비 35% 증가했으며, 이번 설 연휴 기간 예약 비중에서도 대만 타이베이가 오사카(8.4%)에 이어 2위(8.1%)를 기록하며 높은 인기를 확인했다.

대만은 2시간대의 짧은 비행시간과 풍부한 미식 콘텐츠, 전통과 현대가 공존하는 도시 매력으로 가족·직장인·MZ세대까지 폭넓은 수요를 확보한 대표 단거리 여행지다.

이번에 선보인 ‘모두시그니처 대만’ 상품은 이동·숙박·관광·미식 전반의 완성도를 높여, 짧은 일정에서도 높은 만족도를 구현하는 데 초점을 맞췄다. 대표 상품인 ‘[모두시그니처] 대만 4일’은 프리미엄 국적기 대한항공 직항편을 이용해 이동 편의성을 강화했으며, 전 일정 5성급 호텔 숙박과 노팁·노쇼핑 구성으로 여행 몰입도를 높였다.

일정에는 국립 고궁박물관과 스린 야시장, 용산사 등 대만 핵심 관광지는 물론 단수이·지우펀 등 근교 명소를 연계해 도시와 자연, 역사와 문화를 균형 있게 경험할 수 있도록 구성했다. 여기에 대만의 대표 랜드마크인 타이베이 101 전망대와 스펀 천등 날리기, 시먼딩 관광 등 약 90달러 상당의 인기 선택관광을 기본 포함해 현지 체험의 깊이를 더했다.

미식 콘텐츠도 차별화했다. 딘타이펑 딤섬과 궈바훠궈, 펑리수 등 현지 대표 먹거리를 중심으로 미식 특전을 강화해, 대만 여행의 핵심 매력인 ‘먹는 즐거움’을 체감할 수 있도록 구성했다.

‘모두시그니처’는 모두투어의 대표 프리미엄 브랜드로, 여행 경험과 고객 만족을 중심에 두고 상품을 기획하는 것이 가장 큰 특징이다. 필수 경비와 현지 인기 선택관광을 포함해 추가 비용 부담을 최소화했으며, 쇼핑 일정을 줄이는 대신 핵심 방문지 체류 시간과 여유 있는 일정을 늘려 여행의 즐거움을 한층 높였다.

이우연 모두투어 상품본부장은 “이번 ‘모두시그니처 대만’ 상품은 짧은 일정에서도 이동·숙박·관광·미식 전반의 만족도를 높일 수 있도록 세밀하게 기획한 상품”이라며 “앞으로도 고객 취향과 수요 흐름을 반영한 프리미엄 단거리 상품을 지속 확대해 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.