“당정청 하나돼 민생 아픔 해결 주력…정쟁 매몰돼 입법 지연 말아야”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 더불어민주당은 17일 설날을 맞아 “스스로를 채찍질하며 민생 회복의 버팀목이 되겠다”고 밝혔다.

문금주 민주당 원내대변인은 이날 서면브리핑에서 “명절을 맞는 민심의 무게가 참으로 무겁다”며 “국민 여러분이 겪으시는 고단함에 무한한 책임을 통감한다”고 말했다. 그는 “민생은 구호가 아니라 실적이어야 하며, 정치는 탄식이 아닌 안심을 드려야 한다”고 강조했다.

문 원내대변인은 “집권 여당으로서 국민이 느끼는 상실감과 고통을 희망으로 바꿔내기 위해 당정청이 하나가 돼 민생 현장의 아픔을 해결하는 데 주력하고 있다”고 전했다. 이어 “현재의 경제적 위기를 직시하고 서민의 삶을 지탱하는 사회 안전망을 더욱 촘촘히 보강하는 데 당의 모든 역량을 결집하겠다”고 약속했다.

특히 그는 “민생에는 여야가 따로 있을 수 없다”며 “민주당은 야당을 국정 운영의 파트너로 존중하고 끊임없는 설득과 진정성 있는 협치를 통해 막힌 정국의 물꼬를 트겠다”고 밝혔다.

또 “정쟁에 매몰돼 민생 입법을 지연시키는 우를 범하지 않겠다”며 “오직 국민의 식탁 물가와 안정된 주거 환경을 최우선 가치로 두고 행동하는 정치를 실천하겠다”고 덧붙였다.