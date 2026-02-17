콕스 오토모티브 집계 전년 대비 2% 감소한 127만대 테슬라 1위, 현대차그룹은 2위 “인프라 개선 등으로 점진적 증가 전망”

[헤럴드경제=서경원 기자] 지난해 미국 내 전기차 판매 대수가 세액공제 종료 등의 여파로 최근 10년래 처음으로 전년 대비 감소한 것으로 나타났다.

현대차그룹은 브랜드별 판매순위에서 미국 업체인 테슬라에 이어 2위에 올랐다.

17일 시장조사업체 콕스 오토모티브에 따르면 지난해 미국 내 전기차 판매량은 총 127만5714대로, 전체 미국 자동차 판매의 8% 가량을 차지했다.

이는 전년인 2024년 판매량(130만1441대)보다 2% 감소한 수치다.

이 수치를 인용한 오토모티브뉴스 등 외신은 미국 내 전기차 판매가 전년 대비 뒷걸음친 것은 최근 10년 이내 처음이라고 전했다.

다만 연방 세제 혜택 축소와 수입차·부품 관세라는 악재에도 120만대 이상 팔린 것은 나쁘지 않은 성적이라고 외신들은 분석했다.

도널드 트럼프 행정부는 전기차 구매 시 최대 7500달러의 보조금을 지급하는 세액공제를 지난해 9월 30일부로 종료시켰다.

콕스 오토모티브는 세액 공제 종료 전 소비자들이 서둘러 구매에 나선 덕에 지난해 3분기 전기차 판매가 크게 늘었고, 4분기는 판매가 급감한 것으로 분석했다. 실제로 작년 3, 4분기 미국 내 전기차 판매량은 각각 36만5830대, 23만4171대를 기록했다.

브랜드별 판매순위에서는 테슬라가 58만9160대로 압도적 1위를 차지했다.

가장 잘 팔린 모델은 한국에서도 수입차 베스트셀러에 오른 모델Y였다.

앞서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 고급 모델인 모델S와 모델X를 다음 분기에 단종하고 공장 공간을 휴머노이드 로봇 생산에 활용하겠다고 밝힌 바 있다.

2위는 현대차, 기아 합산 9만9553대를 판 현대차그룹이었다.

현대차는 전용 전기차 아이오닉5 등을 내세워 6만5717대를 팔았고, 기아는 베스트셀러 EV9의 인기로 3만3836대의 판매량을 기록했다. 현대차, 기아 개별 브랜드로는 각각 3위, 8위에 올랐다.

이어 미국 제너럴모터스의 쉐보레(9만6951대)가 3위이었고 캐딜락(4만9152대), BMW(4만2483대), 리비안(4만2098대) 등이 뒤를 이었다.

현지 전문가들이 세액공제와 트럼프 행정부의 온실가스 규제 완화 등에도 미국 자동차시장의 전동화 전환이 크게 후퇴하지는 않을 것이라고 내다봤다.

콕스 오토모티브 애널리스트인 스테파니 발데즈 스트리티는 “2025년 자동차 시장은 예상대로 전개됐고, 연방 전기차 인센티브 변화가 수요 패턴을 바꾸면서 3분기 사상 최대 판매를 이끌었다”고 설명했다.

이어 “이는 전동화에서 후퇴한다는 신호라기보다 소비자 선택 중심 시장으로 구조적으로 전환되고 있음을 보여준다”고 덧붙였다.

톰 리비 S&P 글로벌 모빌리티 애널리스트도 공공 충전 인프라 개선과 내연기관차와의 가격 격차 축소를 언급하며 “(전기차 시장이) 앞으로 매우 점진적 증가세를 나타낼 것”이라고 밝혔다.