카이즈유데이터연구소 자료 7만4600대 팔려 집계 이후 가장 적어…올해 1월 10.9% 증가 고물가에 올해부터 반등 조짐 고금리·車가격 인상 등에 신차·중고차 시장서 모두 인기

[헤럴드경제=서경원 기자] 지난해 국산 경차 판매량이 역대 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다.

17일 카이즈유데이터연구소에 따르면 지난해 국내에서 팔린 경형 승용차(경차) 신차 대수는 총 7만4600대로 집계됐다. 이는 전년 대비 24.8% 급감한 수치다.

경차 판매량이 7만대선까지 떨어진 것은 최근 20년 이내 처음으로, 국내에서 차급별 판매 대수가 집계된 이래 가장 적은 수치라고 전문가들은 전했다.

한국자동차산업협회(KAMA)에 따르면 국내 경차 판매량은 2012년 21만6221대로 최다를 기록한 후 계속해서 감소해 2017년 14만6722대까지 떨어졌다.

이어 2018년 13만4333대, 2019년 12만1307대, 2020년 10만3983대로 감소세를 이어가다 2021년에는 9만8781대로 10만대 아래로 떨어지기도 했다.

하지만 2021년 9월 현대차의 첫 경형 스포츠유틸리티차(SUV)인 캐스퍼가 출시되면서 2022년 판매는 13만4294대까지 늘었고, 2023년에는 리튬인산철(LFP) 배터리를 탑재한 레이EV 출시로 판매량은 12만4080대를 기록했다.

하지만 2024년부터 다시 10만대 아래로 떨어지며 지난해 역대 가장 적은 판매량까지 떨어졌다.

신차 부재에 더해 경차 생산 지연, 소형 스포츠유틸리차(SUV)의 인기 등이 경차 판매 부진으로 이어진 것으로 풀이된다.

국내에서는 2021년 캐스퍼, 2023년 레이EV 이후 출시된 경차 신차가 없다.

여기에다 인기 차종이었던 쉐보레 스파크까지 단종되면서 현재 국내 시장의 경차 모델은 기아 모닝과 레이, 레이EV 및 현대차 캐스퍼가 유일하다.

하지만 올해 들어 고금리, 고물가에 이어 자동차 가격 상승세가 두드러지면서 경차 판매가 반등 조짐을 보인다.

올해 1월 국내 경차 판매 대수는 8211대로, 전년 동월 대비 10.9% 증가했다.

경차를 찾는 소비자들이 늘면서 광주글로벌모터스(GGM)에서 생산되는 캐스퍼의 경우 대기기간이 1년이 넘어가는 등 일부 차량의 출고 적체도 심화하고 있다.

신차 공급이 원활하지 않으면서 경차 수요는 중고차 시장으로 이동하고 있다.

카이즈유데이터연구소가 집계한 결과에 따르면 올해 1월 중고차 거래 대수 ‘톱10’에는 경차 4대가 포함됐다.

기아 모닝이 3841대로 1위를 차지했고, 이어 쉐보레 스파크(3149대·3위), 기아 뉴 레이(2877대·4위), 레이(2044대·8위)의 순이었다.

자동차업계 관계자는 “최근 커진 차체와 사양 고급화로 차량 가격이 크게 오르면서 경차를 찾는 고객들이 다시 많아지고 있다”고 말했다.