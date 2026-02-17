매출 3000억 넘었지만 4년새 폐업 3.5배 증가

[헤럴드경제=양영경 기자] ‘인생네컷’ 등 즉석 사진관 업종의 매출이 3000억원을 넘어섰지만, 폐업도 빠르게 늘고 있는 것으로 나타났다. 창업 열풍으로 점포 수가 급증한 가운데 경쟁이 심화하면서 문을 닫는 사례 역시 증가한 것으로 분석된다.

17일 국회 재정경제기획위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원실이 국세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2024년 ‘즉석사진 촬영기 운영업’ 과세표준(매출)은 3196억원으로 집계됐다.

이는 2020년 1344억원과 비교하면 4년 만에 약 2.4배 확대된 규모다. 연도별 매출은 2021년 1337억원, 2022년 2471억원, 2023년 2906억원으로 꾸준한 증가세를 보였다.

그러나 폐업도 함께 늘었다. 2024년 폐업 건수는 611건으로 2020년 176건보다 크게 증가했다. 2021년 195건, 2022년 296건, 2023년 514건으로 증가 흐름이 뚜렷했다.

한동안 정체됐던 ‘인형뽑기방’ 업종은 매출이 다시 증가하는 모습을 보였다. 매출은 2020년 460억원에서 2023년 584억원으로 늘었고, 2024년에는 1241억원으로 전년 대비 두 배 이상 뛰었다. 폐업 건수도 감소해 2020년 979건에서 2024년 506건으로 절반 수준으로 줄었다.