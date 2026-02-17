5대銀 작년 94개 폐쇄 신한 43개·KB·29개·우리 28개↓ 5년간 676개 줄어 노인 등 취약층 불편

[헤럴드경제=서경원 기자] 은행 점포가 사라지고 있다. 은행권은 급증한 대출을 바탕으로 사상 최대 이자 이익을 누리면서도, 오프라인 영업점은 계속 줄이고 있다.

온라인 비대면 금융 확산과 경영 효율 등을 이유로 내세우지만, 모바일·인터넷 서비스에 익숙하지 않은 고령층 등의 금융 접근성이 갈수록 떨어지는 문제가 제기된다.

17일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 총영업점 수는 작년 말 현재 3천748개로 집계됐다.

2024년 말(3842개)보다 94개 줄었고, 2020년 말(4424개)과 비교하면 5년 사이 무려 676개가 사라졌다.

은행별 최근 1년간 영업점 증감 규모는 ▷신한은행 -43개 ▷KB국민은행 -29개 ▷우리은행 -28개 ▷하나은행 +6개였다. NH농협은행의 경우 변화가 없었다.

한 시중은행 관계자는 “비대면 금융서비스 확산으로 영업점 등 대면 채널 이용이 구조적으로 감소하는 만큼 점포 통폐합이 불가피한 상황”이라며 “최근 5년간 영업점 업무량과 내점 고객 수가 30% 이상 줄었고, 감소 폭도 확대되는 추세”라고 설명했다.

다른 은행 관계자도 “영업점의 경우 내부 통제와 사고 예방을 위해 최소 인력을 유지해야 한다”며 “단순 인력 조정만으로는 안정적 점포 운영에 한계가 있기 때문에 당분간 은행권의 점포 수 감축 기조가 이어질 수밖에 없다”고 밝혔다.

하지만 최근 은행들의 막대한 이익 규모를 고려할 때 오프라인 고객의 불편을 가중하는 영업점 축소가 절박하거나 필수적인 조치인지 의문스럽다는 지적도 많다.

4대 은행(KB·신한·하나·우리)의 지난해 순이익은 13조9919억원으로 역대 최대 기록을 세웠다. 순이익의 대부분 예대 차익(대출금리-예금금리)에 기반한 이자이익이다.