“국민이 원하는 대한민국…흔들림 없이 걸어가” “우리 사회 따뜻한 연대와 신뢰 위…나아가길 소망”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 17일 “국민을 아우르고 섬기는 모두의 대통령으로서 다짐의 말씀을 드린다”면서 설 명절 인사를 전했다.

이 대통령은 이날 아침 부인 김혜경 여사와 함께 낸 설 명절 영상메시지에서 “국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 걸어가겠다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 “지난 한 해는 국민 여러분께서 힘을 모아주신 덕분에 모든 것들이 예상보다 빠르게 제자리를 찾고 있다”면서 “거리에서 가정에서 일터에서 이 나라를 지켜내 주신 모든 주권자 국민 여러분께 깊이 감사드린다”고 했다.

이어 “사랑하는 국민 여러분. 서로 다른 자리에서 다른 모습으로 살아가는 우리들이기에 세상을 바라보는 시선과 생각은 얼마든지 다를 수 있다”면서도 “하지만 우리 아이들이 더 나은 환경에서 자라길 바라는 마음은 어디에서 어떤 모습으로 살든 다르지 않을 것”이라고 했다.

이 대통령은 “가족과 이웃이 건강하기를 바라는 마음도 다르지 않고, 청년과 어르신이 바라는 바도 다르지 않을 것”이라면서 “지난 한 해 서로를 격려하며 어려움을 이겨낸 것처럼 새해에도 우리 사회가 따듯한 연대와 신뢰 위에서 함께 나아가길 소망한다”고 강조했다.

김혜경 여사는 “올해도 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원한다”고 했다.

이 대통령은 설 명절 연휴를 지방에 내려가지 않고 관저에서 머물며 정국 구상을 가다듬고 재충전하는 것으로 알려졌다.