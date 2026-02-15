13일 오후 중구청에서 ‘2026 희망마차 설맞이 나눔 축제’ 개최 이마트 후원으로 취약계층 500가구에 2500만 원 상당 식료품 등 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 설 명절을 앞둔 지난 13일 오후 중구청 중구홀에서 서울잇다푸드뱅크센터, ㈜이마트와 함께 ‘2026 설맞이 희망마차 나눔 축제’를 열었다.

이날 행사는 지역 내 취약계층 500가구에 설 준비 식료품을 지원하기 위해 마련, ㈜이마트가 2500만 원 상당의 물품을 후원했다.

행사장인 중구홀은 ‘설맞이 나눔 마켓’으로 변신했다. 현장을 찾은 400명의 주민은 진열된 다양한 식료품 중 5가지를 자유롭게 골라 담았으며, 떡국 세트와 생필품이 담긴 선물 세트를 추가로 전달받아 풍성함을 더했다.

거동이 불편해 행사장 방문이 어려운 주민을 위한 지원도 놓치지 않았다. 자원봉사자들이 정성껏 제작한 물품 꾸러미를 각 동주민센터를 통해 100가구에 직접 전달했다.

김길성 중구청장은 ‘일일 장보기 도우미’로 나서 주민들의 장바구니를 들어주고 포장까지 도우며 현장을 찾은 주민들을 환대했다. 또한 중구 여성예비군 소대, 대한적십자사 서울지사, 필동 통장협의회를 비롯한 40여 명의 자원봉사자도 행사장 곳곳에서 일손을 보탰다.

행사장 분위기는 시종일관 활기찼다. ‘김형과 7080 추억스케치’의 식전 공연과 서울잇다푸드뱅크 홍보대사 가수 킴미의 축하 공연이 이어져 주민들에게 즐거움을 선사했다.

이와 별도로 행사장 한편에는 ‘무료 법률 상담소’가 주민들의 생활 속 법률 고민을 풀어주기도 했다.

황진환 서울잇다푸드뱅크센터장은 “희망마차 사업을 통해 전해진 정성이 주민들의 장바구니뿐만 아니라 마음까지 따뜻하게 채워주길 바란다”고 말했다.

최충섭 ㈜이마트 청계천점장은 “앞으로도 지역사회와 상생하며 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 지속적으로 나눔 활동에 참여하겠다”고 전했다.

김길성 중구청장은 “모두가 어려운 시기임에도 따뜻한 손길을 내어주신 서울잇다푸드뱅크센터와 ㈜이마트에 깊은 감사를 드린다”며 “정성껏 준비한 선물들이 주민들께 희망이 되었길 바라며, 앞으로도 소외되는 이웃이 없도록 촘촘하고 따뜻한 복지 정책을 펼치겠다”고 밝혔다.