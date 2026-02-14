오후 6∼7시부터 원활할 듯 오전에 비해 소요 시간 한두시간 줄어

[헤럴드경제=안세연 기자] 설 연휴 첫날인 14일 오후 고속도로 곳곳에서 정체를 빚고 있다. 다만 오전에 비해 차량 흐름이 원할해지며 서울에서 부산까지 4시간 30분이 소요될 것으로 예상된다.

한국도로공사에 따르면 오후 5시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 목포 3시간 40분, 대구 3시간 30분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 50분이다.

반대로 각 도시에서 서울까지는 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 목포 3시간 40분, 대구 3시간 30분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 30분 걸릴 것으로 예상된다.

오전과 비교하면 예상 소요 시간은 한두시간씩 줄었다.

경부고속도로 부산 방향은 죽전∼신갈 분기점 부근 4㎞와 망향휴게소∼천안 부근 7㎞, 천안 분기점∼천안호두휴게소 부근 10㎞ 구간 등에서 정체가 빚어지고 있다.

중부내륙고속도로 창원 방향은 여주 분기점∼감곡 부근 10㎞, 낙동 분기점∼상주터널 부근 6㎞ 구간 등에서 차량이 증가하고 있다.

도로공사는 오후 6~7시께 귀성길 교통 혼잡이 해소될 것으로 내다봤다.

도로공사는 이날 전국에서 차량 488만대가 이동할 것으로 예상했다. 수도권에서 지방으로 46만대, 지방에서 수도권으로 37만대가 이동할 것으로 보인다.