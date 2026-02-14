[헤럴드경제=민상식 기자] 설 연휴 첫날 제주국제공항 고가도로에서 중국인이 추락해 숨지는 사고가 발생했다.
14일 제주도 소방안전본부 등에 따르면 이날 오후 2시 44분께 제주국제공항 3층 출발장 앞 고가도로에서 30대 중국인 여성 A씨가 추락했다는 신고가 접수됐다.
A씨는 119구급대에 의해 심폐소생술 등 응급처치를 받으며 병원으로 이송됐으나 숨졌다.
경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.
mss@heraldcorp.com
입력 2026-02-14 17:44:48
