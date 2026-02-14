2024년 회계사 1억2200만원·변호사 1억600만원·세무사 8200만원

[헤럴드경제=민상식 기자] 개업 회계사의 평균 소득이 5년 연속으로 개업 변호사를 웃돌았다.

14일 국민의힘 박성훈 의원실이 국세청으로부터 받은 ‘전문직 업종별 사업소득 신고현황’을 보면, 2024년 귀속 기준 회계사업 신고인원 1628명이 총 1992억원의 사업소득을 신고했다. 1인당 평균은 1억2200만원이었다.

회계사업은 5년 동안 9개 전문 직종 중 1위를 놓치지 않았다. 다만 2023년 1억2400만원보다 2024년 소폭 감소한 흐름이 나타났다.

변호사업은 회계사업의 뒤를 쫓았다. 2024년 6954명이 총 7366억원을 신고해 1인당 평균 1억600만원을 나타냈다.

2020년 1인당 1억900만원이었던 변호사업 사업소득은 2023년에는 9700만원으로 1억원 아래로 떨어지기도 했다.

개업 회계사가 개업 변호사보다 사업소득이 높은 것은 두 업종의 개업 방식에 차이가 있기 때문으로 풀이된다.

회계사는 업무 특성상 대형 회계법인 소속 비중이 높은 편이다. 개인 개업을 하더라도 안정적인 수익 구조를 먼저 갖춘 뒤 개업하는 경우가 일반적이다.

그러나 변호사는 로스쿨 졸업 후 변호사 자격을 딴 뒤 대형 로펌에 취직하지 못하는 경우 바로 개업을 선택하는 경우가 흔한 편이다. 이런 계층은 1인당 평균 액수를 끌어내리는 것으로 분석된다.

2024년 귀속분 기준 3위는 세무사업으로, 1만894명이 8958억원을 신고해 1인당 평균 사업소득은 8200만원으로 집계됐다.

변리사업은 1171명이 942억원을 신고해 1인당 평균 8000만원으로 그 뒤를 이었다.

개업 전문직의 사업소득은 업종에 따라 편차가 컸다.

노무사업은 2500만원으로 8개 전문직 중 가장 낮았다. 이어 건축사업 3000만원, 법무사업 3200만원, 감정평가사업 3900만원, 관세사업 6000만원 등이 뒤를 이었다.

이 통계는 2020∼2024년 귀속 종합소득세를 신고한 전문직 사업자의 업종별 사업 소득액을 기준으로 집계한 ‘개업 전문직’ 소득으로, 법인 소속 전문직의 근로소득과는 다르다.