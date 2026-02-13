[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본의 한 걸그룹 멤버가 눈이 내리는 야외 무대에서 수영복 차림으로 공연을 펼쳐 논란이다. 특히 “노이즈 마케팅을 위해 가수들을 학대했다”는 내용의 비판까지 나오자 소속사는 결국 고개를 숙였다.

13일 TV아사히 등에 따르면 히로시마를 기반으로 활동하는 지하 아이돌 그룹 ‘플랑크스타즈’는 지난 8일 삿포로 눈축제 야외 무대에 올랐다. 현장에는 폭설이 내리고 영하 추위가 기승을 부리고 있었다.

당시 한 멤버는 파란색 학생용 수영복을 입고 무대에 올랐고 아이스크림을 손에 들고 노래를 부르는 퍼포먼스를 펼쳤다. 다른 멤버들도 반소매에 블루머(일본식 짧은 체육복 하의) 의상을 입고 등장했다.

이 사진은 소셜미디어 엑스(X)에서 조회 수가 1300만회를 넘기며 화제가 됐다. 특히 온라인에서는 “소속사가 노이즈 마케팅을 위해 멤버들을 학대했다”, “동상 걸릴 것 같다” 등의 비판이 나왔다.

논란이 커지자 소속사는 9일 공식 입장을 통해 “멤버가 의상을 직접 선택한 것이다. 의상과 연출로 걱정과 불쾌감을 드린 점 사과드린다”고 밝혔다. 그러면서 “안전 관리와 사회적 통념, 법규 준수를 강조해왔으나 돌발 상황을 사전에 막지 못한 점을 통감한다”고 덧붙였다. 또 앞으로는 따뜻한 옷을 입게 하겠다고 약속했다.

소속사는 다만 사과문 게시 이후에도 당시 무대 사진을 잇달아 올리면서 누리꾼들 사이에서는 사과의 진정성을 의심하는 반응도 나왔다.

한편 플랑크스타즈는 방송 활동보다는 라이브 공연과 이벤트를 중심으로 팬과 직접 소통하는 이른바 ‘지하 아이돌’이다. 자유분방한 모습이 콘셉트이지만 그간 여러 번 구설에 올랐다.