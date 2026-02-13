자율주행산업협회 슈어소프트테크와 협약

한국화학융합시험연구원(원장 김현철·KTR)이 자율주행차, SDV(소프트웨어 정의차량) 등 차세대 모빌리티의 신뢰성 확보를 위한 자동차 소프트웨어 시험평가 체계 구축에 본격적으로 나선다.

SDV는 자율주행차와 커넥티드카(네트워크 연결 차량) 등 소프트웨어로 제어하고 관리하는 자동차. 소프트웨어를 통해 자동차의 주행, 편의, 안전은 물론 품질까지 관리하는 차량을 지칭한다.

KTR는 김현철 원장이 13일 경기 과천 본원에서 한국자율주행산업협회와 슈어소프트테크과 ‘차세대 모빌리티 신뢰성 확보를 위한 국제표준 기반의 네트워크 적합성 평가기술 시험장비 개발 사업’ 공동수행을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

한국자율주행산업협회는 자율주행 산업발전 기반 조성과 기술 선진화를 위해 설립된 후 관련 정책 및 제도 수립 지원, 기반구축, 협력사업 기획, 인력양성, 국제협력 등을 수행하고 있다.

협약에 따라 세 기관은 AI, 네트워크 등 차세대 모빌리티 소프트웨어 분야 시험장비 개발 및 국산화를 위한 협력사업을 수행한다.특히 KTR은 현재 수입 장비로만 평가를 해 오던 자동차 네트워크 분야 적합성 평가 장비의 개발 및 상용화를 추진한다.

KTR은 협약 체결 기관들과 모빌리티 및 자율주행 분야 ▷시험 인증 기술서비스 지원 체계 구축 ▷국가 R&D 사업 기획 및 추진 ▷세미나 개최 및 기업 지원 서비스 발굴 등도 공동 수행한다.

또 슈어소프트테크와 최신 자동차 네트워크 및 보안 표준을 반영한 평가 기술을 함께 개발하고, 자율주행산업협회와는 자동차 기능안전, 소프트웨어 기반구축 과제도 공동 추진하기로 했다.

김현철 KTR 원장은 ”자율주행차 등 차세대 자동차산업 경쟁력 확보를 위해서는 차세대 모빌리티 평가장비 국산화 및 신뢰성 제고가 필수적“이라며 “KTR은 소프트웨어와 하드웨어를 망라하는 AI 시험평가 인프라와 국제표준에 부합하는 소프트웨어 시험인증 서비스 노하우를 활용해 차세대 모빌리티 산업 경쟁력 강화에 더욱 기여할 것”이라고 밝혔다.