6개월 파병 마치고 복귀 “해상 수송로 안전이 곧 국가 경쟁력”

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국해운협회와 한국해양산업총연합회가 6개월간 홍해 인근 해역에서 임무를 수행하고 복귀한 청해부대 제46진 장병들에게 감사의 뜻을 전했다.

한국해운협회와 한국해양산업총연합회는 12일 해군 진해기지사령부를 방문해 파병 임무를 성공적으로 마친 청해부대 46진 장병들을 환영하고 격려품을 전달했다고 밝혔다.

이날 행사에는 김경률 해군 작전사령관, 김성완 최영함장을 비롯해 최윤희 한국해양산업총연합회 회장, 원민호 한국해운협회 이사 등 군·민간 관계자 300여명이 참석해 장병들의 무사 귀환을 축하했다.

청해부대 46진은 지난 6개월간 홍해 인근 해역에서 예멘 후티 반군의 민간 선박 공격 위협과 해적 도발 등 긴박한 안보 상황 속에서도 우리 국적 선박과 선원을 보호하며 해상 물류 안전을 지켜냈다.

해운협회 관계자는 “홍해 일대를 둘러싼 정세 불안 속에서도 장병들이 밤낮없이 헌신해준 덕분에 우리 상선들이 멈춤 없이 운항하며 국가 경제에 기여할 수 있었다”며 “해군의 든든한 지원에 부응해 해운업계도 국가 경제 발전의 최일선에서 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

한국해운협회는 2024년부터 청해부대 파병 시 환송식 지원은 물론, 임무를 마치고 복귀한 장병들을 위한 환영 행사와 물품 후원을 정례화하며 민·군 협력 체계를 강화해왔다. 특히 장병들이 임무 수행 중 실질적으로 필요한 물품을 세심히 파악해 지원함으로써 국적 선사들의 감사의 뜻을 전해왔다.

양창호 한국해운협회 상근부회장은 “우리나라 국내총생산(GDP)의 70% 이상이 수출입에 의존하고 있고, 이 물동량의 99.7%를 해운이 담당한다”며 “해상 수송로의 안전은 곧 국가 경쟁력”이라고 강조했다. 이어 “앞으로도 해군과의 긴밀한 협력을 통해 해양 안보와 해운 산업의 동반 성장을 도모하겠다”고 덧붙였다.