매년 조례종합사회복지관에 기부, 독거 어르신과 취약계층에 전달

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남도의회 교육위원회 김진남 의원(더불어민주당·순천5)이 설 명절을 앞둔 11일 순천시 조례종합사회복지시설을 방문해 소외계층을 위해 사용해달라며 누룽지를 전달했다.

도의회에 따르면 이번 방문은 김 의원이 몇 년째 이어오고 있는 소외계층 지원 프로젝트의 일환으로, 복지관 내 홀로 삶을 사는 어르신들과 취약계층 주민들에게 명절의 온기를 전하기 위해 마련됐다.

김 의원이 준비한 우리쌀 100%의 누룽지는 물만 넣고 끓여 먹을 수 있는 간편함과 함께 소화가 잘되고 구수한 맛과 영양도 풍부해 어르신들의 건강까지 고려한 선물로 큰 호응을 얻고 있다.

김 의원은 “작은 정성이지만 명절에 외롭지 않도록 위로가 되었으면 한다”면서 “앞으로도 지역사회와 함께하는 현장 중심의 의정활동을 통해 복지 사각지대 해소에 앞장서겠다”고 말했다.

순천조례종합사회복지관 류상철 관장은 “김 의원의 꾸준한 관심과 지원 덕분에 매년 명절마다 주민들이 큰 힘을 얻고 있다”며 “누룽지 뿐만 아니라 진심 어린 말 한마디가 어르신들에게 큰 위안이 된다”고 감사의 뜻을 밝혔다.