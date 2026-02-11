[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국 완구업체 팝마트의 대표 캐릭터 ‘라부부(LABUBU)’ 인형이 지난해 전 세계에서 1억개 넘게 판매된 것으로 집계됐다. 한때 ‘짝퉁의 대명사’로 불리던 중국 제조업이 독자적인 지식재산(IP)을 앞세워 글로벌 소비 시장을 공략하고 있다는 평가다.

10일 중국 관영 매체 글로벌타임스에 따르면 팝마트는 지난해 라부부 시리즈 판매량이 전 세계에서 1억개를 돌파했다고 밝혔다. 이를 단순 환산하면 전 세계에서 초당 3개 이상의 라부부 인형이 팔린 셈이다.

라부부는 홍콩 출신 아트 토이 작가가 디자인한 캐릭터다. 토끼처럼 길게 솟은 귀·상어를 닮은 입·큰 눈이 특징이다.

팝마트는 현재 전 세계 100여개 국가·지역에서 700개 이상의 매장을 운영하며 글로벌 유통망을 구축하고 있다.

특히 블랙핑크 멤버 리사와 팝스타 리한나 등이 SNS에 라부부 제품을 소개하면서 ‘중국산 완구’를 넘어 ‘글로벌 트렌디 아이템’이 됐다는 분석이 나온다. 이후 온오프라인 매장에서 품절 현상이 잇따랐다.

중국 시장에서는 라부부의 성과를 중국 기업의 IP 기획·육성 역량이 세계 시장에서도 통할 수 있음을 보여주는 사례로 보고 있다.

단순히 값싼 제품을 대량 생산하는 ‘메이드 인 차이나’를 넘어 스토리와 캐릭터를 결합한 IP가 새로운 수출 동력으로 부상하고 있다는 것이다. 실제로 또 다른 중국 캐릭터 인형 ‘와쿠쿠(WAKUKU)’도 글로벌 인지도를 높이고 있다. 와쿠쿠의 지난해 4분기 매출은 8973만 위안(약 189억원)에 달했다.

중국 내 인기가 높은 ‘쯔위리(ZIYULI)’와 ‘싸이눠눠(SIINONO)’ 역시 지난해 3분기 각각 2076만 위안(약 43억원)과 1289만 위안(약 27억원)의 매출을 기록했다.