[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본의 한 50대 남성이 ‘챗GPT’로 한 달 만에 11kg을 감량해 화제다.

최근 대만 중톈신문망 등 외신 매체에 따르면 산케이 신문 타이페이 지국장을 지낸 일본 언론인 야이타 아키오(53)는 자신의 SNS를 통해 인공지능(AI)을 활용한 다이어트 성공기를 발표했다.

야이타는 “올해 1월 한 달 동안 체중을 91㎏에서 79.9㎏까지 줄였다”며 “과학기술이 삶을 바꿀 수 있다”고 밝혔다.

야이타가 꼽은 다이어트 성공 요인은 챗GPT였다. 그는 하루 24시간 챗GPT를 트레이너로 두고 식사할 때마다 음식 사진을 전송해 칼로리와 식단 평가를 받았다고 했다. 야이타는 “AI 같은 도구를 제대로 활용하고 스스로 물러설 수 없는 동기를 만들어 준다면 다이어트가 어렵지 않다”고 말했다.

챗GPT는 야이타가 기름진 음식을 먹으면 화를 냈고 야이타의 감량 목표와 건강 상태에 따른 조언을 했다. 챗GPT는 야이타에게 “살찌는 데에 염분이 설탕보다 더 무섭다”, “한밤중에 배가 고프면 아몬드 7개만 먹어라”는 식으로 구체적인 지시를 내렸다.

야이타는 체중 감량 과정에서 ‘위고비’ 같은 비만 치료 주사를 사용했다고 밝히면서도 “이 약이 단기간에 살을 빼준 것이 아니라 배고픔을 참을 수 있게 도와준 역할에 가까웠다”고 말했다.

야이타는 이번 경험을 통해 기술이 생활 방식 자체를 바꿀 수 있다는 점을 체감했다며 도구와 방법을 제대로 선택하고 스스로 물러설 수 없는 이유를 만들어 준다면 체중 감량은 생각보다 어렵지 않다고 강조했다.

다만 챗GPT와 같은 AI가 제공하는 다이어트 정보의 안전성은 충분히 검증되지 않아 주의가 필요하다. 특히 당뇨병이나 신장 질환 등 기저 질환이 있거나 체중 감량 폭이 큰 경우에는 AI의 조언에만 의존하지 말고 전문가의 상담을 병행해야 한다.