전년도 최우수 특구 관계자 격려·애로 청취 간담회 개최 설 앞둔 전통시장 찾아 물가 점검·상인 격려

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 지역의 친환경 농업 성공 사례로 꼽히는 충남 홍성군을 찾아 특화특구 운영 성과를 점검하고 현장 소통에 나섰다.

중소벤처기업부는 노용석 제1차관이 11일 충청남도 홍성군에 위치한 ‘홍성 저탄소·유기농업 특구’를 방문해 특구 기업 및 관계자들과 간담회를 열고 현장 애로사항을 청취했다고 밝혔다.

이번 간담회에는 노 차관을 비롯해 이용록 홍성군수, 특구 기업 및 운영 관계자, 충남지방중소벤처기업청장, 중소벤처기업진흥공단 충남지역본부장 등이 참석했다. 참석자들은 특구 운영 성과를 공유하고 특화사업 현장을 시찰했다.

지역특화발전특구 제도는 기초자치단체가 지역 특성에 맞는 특화사업을 추진할 수 있도록 ‘지역특구법’에 규정된 129개 규제특례를 활용해 일정 구역을 지정하는 제도다. 2004년 도입 이후 현재 전국에서 171개 특구가 운영 중이며, 공주 알밤특구와 여주 쌀산업 특구 등이 대표 사례로 꼽힌다.

홍성 저탄소·유기농업 특구는 2014년 지정된 전국 유일의 유기농업 특구로, 유기농산물 생산·가공·관광을 결합한 6차 산업화 모델을 구축해 지역경제 활성화를 이끌고 있다. 이러한 성과를 바탕으로 중기부 운영성과 평가에서 2022년에 이어 지난해에도 최상위 등급인 ‘탁월 특구’로 선정돼 중기부 장관 표창을 수상했다.

간담회는 지난해 11월 발표된 특화특구 제도 개편 방안의 본격 시행을 앞두고 현장 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 현장에는 오리농법을 국내에 처음 도입한 주형로 홍성환경농업마을 대표 등 유기농업 관계자들이 참석했으며, 참석자들은 오리농법 적용 논과 환경농업교육관 등을 둘러보며 저탄소 유기농업의 성장 가능성을 확인했다.

노 차관은 특구 방문 이후 인근 광천전통시장을 찾아 온누리상품권으로 설 제수용품을 구매하며 물가 상황을 점검하고 상인들을 격려했다.

노용석 제1차관은 “홍성 특구는 농산물 생산을 넘어 가공과 관광을 결합해 지역의 새로운 성장 동력을 창출한 모범 사례”라며 “우수 성과를 보이는 특구에 정부 지원사업을 연계해 지역 경제 활력을 높일 수 있도록 중기부가 적극 지원하겠다”고 밝혔다.