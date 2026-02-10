10일 항공권 스케줄 예약 오픈 4월 29일부터 주 5회 운항 “동남아 노선 네트워크 확장”

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 국내 LCC 최초로 인천-자카르타 노선 취항을 앞두고 항공편 예약 스케줄을 오픈했다고 10일 밝혔다.

티웨이항공 인천-자카르타 노선은 오는 4월 29일부터 주 5회(월·수·금·토·일요일) 일정으로 A330-300(347석-비즈니스 12석, 이코노미 335석) 중대형 기종을 투입하여 운항할 예정이다.

인천국제공항에서 오후 3시 10분 출발해 현지시각 오후 8시 10분에 자카르타 수카르노 하타 국제공항에 도착하며, 복귀편은 자카르타 수카르노 하타 국제공항에서 오후 9시 50분에 출발해 다음 날 오전 7시 5분에 인천국제공항에 도착하는 스케줄로 비행시간은 약 7시간 10분 소요된다.

자카르타는 인도네시아의 수도이자 정치·경제·문화의 중심지로, 비즈니스 수요는 물론 발리, 족자카르타 등 인도네시아 주요 관광지로의 연결성이 뛰어난 동남아 대표 허브 도시다.

티웨이항공 관계자는 “이번 인천-자카르타 노선 스케줄 오픈을 통해 동남아 주요 도시로의 접근성을 더욱 강화하게 됐다”며 “앞으로도 안전 운항을 최우선으로 고객 편의 증진을 위한 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편, 티웨이항공은 ▷동남아 ▷동북아 ▷일본 ▷중앙아시아 ▷유럽 ▷대양주 ▷북미 등 다양한 해외 노선 네트워크를 지속해서 확장하며 글로벌 항공사로의 도약을 이어가고 있다.

특히, 중·장거리 노선 확대를 통해 노선 경쟁력을 강화하고 있으며 앞으로도 전략적인 노선 네트워크 다변화를 지속 추진할 계획이다.