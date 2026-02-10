[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울랜드가 달콤한 트렌디 디저트와 전통이 어우러진 특별한 설 연휴 K-컬처 풀코스를 준비했다고 10일 밝혔다. 1988 추억 골목놀이, 오징어게임이 가세한다.

설 연휴의 첫날인 2월 14일, 발렌타인데이에는 달달한 스페셜 이벤트가 진행된다. 2월 14일, 오후 2시 14분, 서울랜드 세계의광장에서는 디저트 대세 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’를 건 운명의 한판이 펼쳐진다.

연인뿐 아니라 친구, 가족 등 두 명이 한 팀을 이뤄 만든 커플이 되어, 2.14초를 맞추는 타이머 게임에 참여하면 된다. 타이머 게임에서 승리한 214커플은 달콤하고 빠삭한 두쫀쿠세트를 받을 수 있다.

또한 글로벌 라이브 스트리밍 플랫폼 ‘SOOP(숲)’과 협업해 발렌타인데이를 더욱 특별하게 만드는 ‘럽(LOVE)케스 음악공연’도 펼쳐진다. 이번 공연은 SOOP의 대표 콘텐츠 ‘찾아가는 락(樂)케스’ 와 공동으로 진행되며, 다양한 음악 스트리머들이 사랑을 주제로 한 OST, 뮤지컬 넘버 등 다채로운 무대를 선보일 예정이다.

‘럽케스 음악공연’은 오후 6시, 서울랜드 통나무소극장에서 진행되며, SOOP 플랫폼을 통해 생방송 스트리밍으로도 만나볼 수 있다. 이 외에도 커플 매직쇼, AI 궁합 체험, 불꽃놀이까지 다채로운 프로그램을 즐길 수 있다.

설 연휴인 2월 14일부터 18일까지는 ‘1988 골목놀이터’가 개최된다. 삼천리동산에 마련된 ‘1988 한가위 골목놀이터’에는 1988년 옛 향수를 자극하는 골목에서 ‘우리동네 골목대장!’ 이벤트와 ‘1988 골목놀이터’ 체험을 즐길 수 있다.

‘우리동네 골목대장’에서는 골목의 터줏대감인 골목대장 명수와 랜드문구사 박옥순 사장님이 방문객들을 맞이한다. 방문객들은 골목대장들과 추억의 게임대결로 승자를 가리는 이벤트에 참여할 수 있다.

특히 올해 우리동네 골목대장 이벤트는 ‘세계를 휩쓴 K놀이 배틀그라운드’라는 컨셉을 바탕으로 기존의 삼천리동산만이 아닌 지구별무대까지 영역을 확장, 보다 많은 인원이 참여하는 초대형 무궁화꽃이 피었습니다 등이 펼쳐질 예정이다.

방문객들은 조금 모자라지만 착한 골목대장 친구와의 대결을 통해 행운의 뻥튀기, 달고나 등 추억의 간식을 상품으로 받을 수 있다. 이 외에도 다양한 종류의 골목놀이 체험이 가능하다. 랜드오락실에서는 레트로 게임기가 설치되어 신나는 게임을 즐길수 있으며, 골목길에서는 전통 골목놀이인 굴렁쇠 굴리기, 딱지치기, 투호놀이 등 체험이 가능하다. 여기에 설연휴 기간에는 매일밤 화려한 불꽃놀이도 진행된다. 화려한 불꽃과 신나는 음악이 어우러진 불꽃놀이로 새해의 희망과 설렘을 한층 더 끌어올릴 예정이다.

한편, 서울랜드는 눈썰매장과 빙어낚시 체험 등 겨울 콘텐츠도 운영 중이다. 서울랜드 눈썰매장은 방문객 누구나 이용할 수 있도록 일반 슬로프와 유아용 슬로프가 마련돼 있어 어린이는 물론 어른까지 스피드의 즐거움과 짜릿한 스릴을 동시에 느낄 수 있다. 또한 멀리 산간 지역으로 이동해야 했던 기존 빙어낚시와 달리, 접근성이 뛰어난 서울 인근 지역에서 뜰채로 빙어를 낚아 올리는 빙어낚시 체험도 진행 중이다. 얼마 남지 않은 겨울, 서울랜드에서 겨울의 마지막 추억을 즐길 수 있다.

서울랜드는 설 연휴 나들이를 보다 합리적으로 즐길 수 있도록 다양한 할인 혜택도 마련했다. BC카드, 우리카드, 신한카드, NH농협카드를 소지한 고객의 경우 파크이용 종일권을 동반 1인까지 21,900원에 구매 가능하다. 또한 페이코인 앱으로 결제시 회원 본인 한정 파크이용 종일권을 1만원에 제공하는 만원의 행복 이벤트도 진행 중이다. 이 외에도 제휴카드, 통신사 할인, 생일자 할인, 미취학 아동을 위한 상시 할인 혜택이 제공된다.