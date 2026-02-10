中 샤오홍슈 계정 열고 첫 영상 게재 일상 생활 공개하며 ADHD 고백

[헤럴드경제=한지숙 기자] 홍콩 액션 배우 성룡(재키 찬·71)이 어린 시절부터 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)를 앓고 있다고 고백했다.

2일 HK01 등 중화권 매체에 따르면, 성룡은 지난달 30일 중국 소셜미디어 샤오홍슈에 새 계정을 개설하고 처음 올린 영상에서 이같은 사실을 공개했다.

성룡은 소셜미디어(SNS)에서 유명인을 사칭한 가짜 계정이 만연해 있는 점을 염두해 “정말 제가 성룡입니다”라고 했다. ‘성룡의 새내기 보고서’란 제목의 영상에서 성룡은 끊임없이 아령을 드는 등 운동 장면을 포함해 일상을 보여줬다.

그는 “전 세계를 돌아다니며 감상하는 것을 좋아한다”며 “가끔 산에서 라면을 먹고 노래도 하고 운동도 한다”고 했다. 이어 “강아지와 놀고 화분을 가꾸는 것도 좋아한다”며 “ADHD를 가진 내가 어떻게 하면 집중할 수 있을까”라고 털어놨다.

그러면서 “가끔 사람을 때리기도 한다”며 “놀라지 말라. 촬영장에서만 그런다”고 농담도 덧붙였다.

그러면서 성룡은 “어릴 때부터 집중력을 유지하는 것이 늘 어려웠다”며 “이를 극복하기 위해 촬영 현장에서 끊임없이 스스로를 채찍질해 왔다”고 말했다.

ADHD는 주의력 결핍과 과잉행동, 충동성을 특징으로 한 선청성 신경 발달 장애다. ADHD 보유자는 정해진 일을 완수하는 것을 어려워하고 우선순위를 정하지 못하거나 시간 관리를 잘 하지 못한다.

성룡이 ADHD를 앓고 있다는 고백에 한 누리꾼은 “쿵푸 스타도 우리와 같은 고민을 하는구나”라는 댓글을 남겼다.

성룡은 학창 시절 희극학교에서 10년 간 연기와 무술 훈련을 받은 것으로 알려졌다. 1962년 영화 ‘대소황천패’로 데뷔해 ‘취권’ ‘프로젝트 A’ ‘폴리스 스토리’ ‘시티헌터’ ‘러시 아워’ 등 수많은 히트작을 내놓으며 홍콩 액션영화의 전성기를 이끌었다. 그는 위험한 스턴트를 직접 소화하며 세계적인 인기를 얻었고, 2015년 2월에 스턴트를 가장 많이 한 배우로 기네스북에 등재되기도 했다.