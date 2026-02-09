에너지 절약·분리배출 교육·캠페인 공동 추진…민·관·산·학 협력 모델 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 9일 구청 5층 기획상황실에서 ‘탄소중립 원팀’ 출범을 알리고, 지역사회 탄소중립 전환을 위한 민·관·산·학 협력체계를 본격 가동한다고 밝혔다.

이날 동대문구는 ‘지역사회 탄소중립 전환을 이끄는 거버넌스 구축 사업’ 추진을 위해 10개 기관과 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약에는 동대문구청을 비롯해 한국환경공단, 동대문구 탄소중립지원센터, 삼육보건대학교, 한국포장재재활용사업공제조합, 한국업사이클링공예협회, CJ제일제당, 서울우유협동조합, 스파클, 에스아이지콤비블록코리아가 참여했다.

구는 이번 협약을 ‘행정 주도’에서 한 발 더 나아가 현장 실행력을 갖춘 연대로 평가했다. 탄소중립지원센터가 지역의 온실가스 감축 정책·교육·사업을 뒷받침하는 허브 역할을 맡고, 참여 기관들은 각자의 전문 영역(자원 순환, 포장재 개선, 업사이클링, 유통·제조, 교육 등)을 연결해 일상 속 실천을 확산하는 방식이다. 탄소중립지원센터는 지자체의 지역 특성을 반영한 탄소중립 실현 지원과 교육·홍보, 사업 발굴 등을 수행하도록 제도화돼 있다.

협약서에는 △에너지 절약 및 자원 순환 실천 프로그램 공동 운영 △올바른 분리 배출 문화 확산 교육·캠페인 △‘그린 리턴(Green Return)’ 등 고품질 재활용품 회수·보상 연계 △지역 혁신(RISE) 연계 탄소중립 실천 교육 △참여 기관 간 정보 공유 및 협력 네트워크 구축 등이 담겼다. 구는 학교·어린이집·경로당·카페·주민센터 등 생활 밀착 공간을 중심으로 사업을 운영하고, 분기별 성과 점검과 우수 기관 표창 등을 통해 참여 동력을 이어간다는 계획이다.

동대문구는 탄소중립 추진 기반도 함께 강화하고 있다. 구는 지난해 4월 서울시립대학교 산학협력단을 ‘동대문구 탄소중립지원센터’ 운영기관으로 지정해(2025년 4월~2026년 3월) 지역 단위 실행체계를 갖췄다.

한국환경공단 역시 협력 파트너로 참여한다. 공단은 온실가스 감축 정책 지원과 ‘지자체 탄소중립 지원’ 등 관련 사업을 수행해 온 기관으로, 이번 협약을 통해 지역 현장에서의 실행 모델을 함께 다듬겠다는 취지다.

이필형 동대문구청장은 “탄소중립은 한 기관의 선언으로 완성되는 과제가 아니라, 주민이 체감하는 생활 속 실천이 쌓여야 가능한 목표”라며 “학교와 카페 같은 생활 공간에서부터 자원 순환과 에너지 절약을 자연스럽게 확산하도록 ‘원팀’ 협력을 촘촘히 이어가겠다”고 말했다.