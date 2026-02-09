“코스닥도 코스피처럼 변화와 제도의 개선 필요”

[헤럴드경제=고은결 기자] 김민석 국무총리는 9일 국회에서 열린 대정부 질문에서 박주민 더불어민주당 의원이 ‘코스닥이 독자 생존력을 갖춘다면 3000 시대가 멀지 않았다고 보는데 어떻게 생각하느냐’고 묻자 “코스닥도 코스피처럼 변화와 제도의 개선이 필요하다”며 “김태년 의원의 (코스닥 분리 관련) 안을 포함해서 종합적으로 판단해 대책을 세우고 입법으로 변화시켜 나가면 좋겠다”고 말했다.

‘코스피 5000 시대’가 도래한 데 대해서는 “국민이 주식시장 정상화를 통해 일정한 투자의 효과를 볼 수 있다는 효능감과 기대를 갖게 됐다”고 평가했다. 그러면서 “시장 전체로 봐서는 자금의 흐름에 있어서 부동산 아닌 곳으로도 자금의 물길이 흘러갈 수 있다는 점에서 긍정적인 효과를 가지게 됐다고 생각한다”고 했다.

김 총리는 박 의원이 부동산 정책에 대한 ‘가짜뉴스’ 유포의 문제를 지적하자 “의도적으로, 악의적으로 왜곡하는 것에 대해서는 엄정한 태도를 취해야 한다고 생각하고 있고 정부가 할 수 있는 모든 수단을 동원해 그렇게 하겠다“고 답했다.

주호영 국민의힘 의원이 광역 지방자치단체 행정통합 문제에 관해 “이번에 통합을 못하면 4년 뒤로 넘어가는 것이기 때문에 일단 통합하고 부족한 건 채워나가야 한다는 게 정부의 입장이냐”고 묻자 “그렇다”고 답했다. 다만 “4년 후가 아닌 그 중간에도 만약 합의가 돼 진전된다면 필요한 지원을 할 수 있다”며 “(통합) 법안 통과 직후 총리 산하의 지원위원회를 두고 각 지역 의원과 의논하며 챙겨갈 생각”이라고 설명했다.